З'ясувалося, що Україна вийшла на друге місце, відстаючи від Великої Британії. Водночас Ізраїль тепер займає 5 місце.

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Прогнози букмекерів на Євробачення-2024

Наразі Велика Британія лідирує з імовірністю на перемогу у 8%, за нею йде Україна, яка має 7%. Швеція займе третє місце з шансом 6%, тоді як Італія посяде четверте місце, також з 6%. Водночас Ізраїль опустився на п’яте місце, маючи зараз 5% ймовірність перемоги.

Важливо зазначити, що конкретні композиції, які виконуватимуть більшість артистів-учасників пісенного конкурсу, наразі невідомі, оскільки національні відбори в більшості країнах поки не відбулися.

Прогнози
Прогнози букмекерів на Євробачення-2024/Скриншот з сайту Eurovision world

Євробачення-2024

  • Цьогоріч відомий пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме.
  • Перший півфінал запланований на 7 травня, другий півфінал відбудеться 9 травня, а гранд-фінал пройде 11 травня.
  • За даними Європейської мовної спілки, було підтверджено, що слоган Євробачення – "United By Music" ("Об'єднані музикою").
  • Відбір представника України на Євробаченні-2024 відбудеться 3 лютого 2024 року.

Хто з українських співаків змагається за те, щоб виступити на сцені міжнародного пісенного конкурсу?

  1. YAKTAK – Lalala

  2. INGRET – Keeper

  3. NAZVA – Slavic English

  4. ANKA – "Палала"

  5. Drevo – Endless chain

  6. Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

  7. MELOVIN – DREAMER

  8. SKYLERR – Time is running out

  9. Ziferblat – Place I Call Home

  10. YAGODY – Tsunamia

  11. NAHABA – GLASSS