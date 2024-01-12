З'ясувалося, що Україна вийшла на друге місце, відстаючи від Великої Британії. Водночас Ізраїль тепер займає 5 місце.

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Прогнози букмекерів на Євробачення-2024

Наразі Велика Британія лідирує з імовірністю на перемогу у 8%, за нею йде Україна, яка має 7%. Швеція займе третє місце з шансом 6%, тоді як Італія посяде четверте місце, також з 6%. Водночас Ізраїль опустився на п’яте місце, маючи зараз 5% ймовірність перемоги.

Важливо зазначити, що конкретні композиції, які виконуватимуть більшість артистів-учасників пісенного конкурсу, наразі невідомі, оскільки національні відбори в більшості країнах поки не відбулися.



Прогнози букмекерів на Євробачення-2024/Скриншот з сайту Eurovision world

Євробачення-2024

Цьогоріч відомий пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме.

Перший півфінал запланований на 7 травня, другий півфінал відбудеться 9 травня, а гранд-фінал пройде 11 травня.

За даними Європейської мовної спілки, було підтверджено, що слоган Євробачення – "United By Music" ("Об'єднані музикою").

Відбір представника України на Євробаченні-2024 відбудеться 3 лютого 2024 року.

Хто з українських співаків змагається за те, щоб виступити на сцені міжнародного пісенного конкурсу?