Він зазначив, що Соня Морозюк сьогодні уособлює значну частину українських артистів. Продюсер додав, що "ми усі трохи "соніморозюк"".

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Продюсер вважає, що Соня Морозюк – це ім'я більшості креативної спільноти в Україні, яке уособлює в собі не одне покоління українських артистів.

Вони молоді, красиві, талановиті та хочуть бути визнані, заможні, успішні, красиво жити, гарно одягатися та вечеряти в дорогих ресторанах, творити, допомагати іншим, оточувати себе цікавими людьми, мандрувати, давати інтерв'ю, створювати масштабні проєкти та мати багато підписників в соцмережах. І це можливо. Тільки є нюанс,

– зазначив Михайло.

Ясинський додав, що походження капіталу та рівень життя, суттєво впливає на розвиток творчої та медіаіндустрії. Так, продюсер підкреслив, що очевидним є те, що фінансова підтримка для секторів творчості та медіа часто походить від олігархічних джерел, де може бути замішана корупція.

"Походження капіталів та рівень життя. І щоб все було, як мріється, то треба в цю систему вбудовуватися. Гроші в креативних та медіа індустріях завжди… Ну, ок, в більшості своїй, мають олігархічне походження. Або напряму, або опосередковано. А це майже завжди корупційні гроші. Або такі, які отримані від обслуговування корупційних капіталів або осіб. Навіть, якщо це чесно та гарно виконана робота. Якщо ти успішний артист, то знаєш про що я. Так що, так або інакше, але ми тут усі трохи "соніморозюк". Ну, ок, не всі", – підсумував Михайло.

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