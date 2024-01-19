Примітно, що візит Вільяма відбувся без дітей. Водночас відомо, що принцеса Уельська залишатиметься в медзакладі ще близько двох тижнів.

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Принц Вільям навідався у лікарню до Кейт Міддлтон

18 лютого папараці зафіксували Його Високість на вході у приватну лондонську клініку. Ймовірно, саме там відновлювалася Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині.

Стало відомо, що принц Вільям прийняв рішення зараз проводити більше часу з дружиною та їхніми трьома дітьми – принцом Джорджем, якому 10 років, 8-річною принцесою Шарлоттою, і принцом Луї, якому 5. для цього принц Уельський тимчасово відклав певні робочі зобов'язання.

Що сталося в Кейт Міддлтон

17 січня повідомили, що принцеса Уельська була госпіталізована для планової хірургічної операції на черевній порожнині. Операція пройшла успішно, однак Її Високість буде змушена залишатися в лікарні протягом 10-14 днів. Очікується, що вона відновить свої публічні виступи вже після Великодня.