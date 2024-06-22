Без Кейт Міддлтон: 42-річний принц Вільям розважився на концерті Тейлор Свіфт
Принц Вільям відзначив своє 42-річчя незвичайним способом – на концерті попзірки Тейлор Свіфт у Лондоні. Спадкоємець британського престолу разом зі своїми дітьми, принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою, відвідав виступ співачки на легендарному стадіоні Вемблі в рамках її світового туру The Eras.
Цікаво, що королівська родина не лише насолодилася шоу, але й мала можливість особисто познайомитися з Тейлор Свіфт. Спільні фото зірок та відео, де Його Високість відривається на концерті, вже заполонили мережу.
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Так, на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських з'явилася світлина, де усміхнена Тейлор Свіфт робить селфі з принцом Вільямом, принцесою Шарлоттою та Джорджем. Під фотографією члени королівської сім'ї висловили подяку виконавиці за незабутній вечір, а у коментарях під дописом користувачі зауважили, що це одне з найкращих фото, яке вони бачили за останній час.
Своєю чергою знаменитість опублікувала кадр зі свого телефона. На цій фотографії також можна побачити бойфренда Тейлор – баскетболіста Тревіса Келсі.
Водночас особливу увагу шанувальників привернуло відео, на якому видно, як принц Уельський захоплено підспівує та танцює під час виконання хіта Shake it off. Поруч з ним, підхопивши настрій батька, відривалася й 9-річна принцеса Шарлотта.
Цікаво, що напередодні концерту королівська гвардія виконала цю ж пісню Тейлор Свіфт перед Букінгемським палацом.
Зауважимо, що Кейт Міддлтон та наймолодшого принца Луї не було на концерті у Лондоні.
Що відомо про світовий тур Тейлор Свіфт
- The Eras, який розпочався у березні 2023 року, вже встиг стати феноменом у світі музичної індустрії. Запланований до грудня 2024 року, тур охопить 151 концерт по всьому світу, демонструючи безпрецедентний масштаб та популярність американської попзірки.
- Кожен виступ Свіфт – це грандіозне шоу тривалістю понад 3,5 години, яке включає 44 пісні, розділені на 10 тематичних актів. Концерти збирають в середньому 72 тисячі глядачів, а вартість квитків сягає близько $238.
- The Eras Tour перевершив п'ятирічний прощальний тур Елтона Джона, який завершився на початку 2023 року, і став найкасовішим за всю історію.