Крім того, Його Високість не забув про дружину. Відомо, що лише близько тижня тому Кейт Міддлтон виписали з лікарні після операції на черевній порожнині.

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Принц Вільям публічно згадав про батька та дружину

Його Високість відвідав благодійну гала-вечерю Air Ambulance Charity в Лондоні. Під час заходу він подякував за добрі побажання, висловлені на адресу його сім'ї.

Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб сказати спасибі за добрі слова підтримки Кетрін і мого батька, особливо останніми днями. Це дуже багато значить для всіх нас,

– наголосив принц Уельський.

Зазначимо, що після госпіталізації принцеси Уельської принц Вільям відклав певні робочі зобов'язання. Тоді він прийняв рішення проводити більше часу з дружиною та їхніми дітьми. Водночас зараз Його Високість повертається до роботи.

Кейт Міддлтон та Чарльз III мають проблеми зі здоров'ям

5 лютого Букінгемський палац повідомив, що у короля Великобританії діагностували рак, що змусило монарха негайно розпочати лікування. Внаслідок цього лікарі рекомендували Його Величності тимчасово призупинити виконання своїх державних обов'язків.

Відомо, що до цього монарх переніс операцію з видалення збільшеної простати.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак поділився, що онкологію в Чарльза III виявили на ранній стадії.