Крім того, Його Високість не забув про дружину. Відомо, що лише близько тижня тому Кейт Міддлтон виписали з лікарні після операції на черевній порожнині.
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Принц Вільям публічно згадав про батька та дружину
Його Високість відвідав благодійну гала-вечерю Air Ambulance Charity в Лондоні. Під час заходу він подякував за добрі побажання, висловлені на адресу його сім'ї.
Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб сказати спасибі за добрі слова підтримки Кетрін і мого батька, особливо останніми днями. Це дуже багато значить для всіх нас,
– наголосив принц Уельський.
Зазначимо, що після госпіталізації принцеси Уельської принц Вільям відклав певні робочі зобов'язання. Тоді він прийняв рішення проводити більше часу з дружиною та їхніми дітьми. Водночас зараз Його Високість повертається до роботи.
Кейт Міддлтон та Чарльз III мають проблеми зі здоров'ям
- 5 лютого Букінгемський палац повідомив, що у короля Великобританії діагностували рак, що змусило монарха негайно розпочати лікування. Внаслідок цього лікарі рекомендували Його Величності тимчасово призупинити виконання своїх державних обов'язків.
Відомо, що до цього монарх переніс операцію з видалення збільшеної простати.
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак поділився, що онкологію в Чарльза III виявили на ранній стадії.
- Принцеса Уельська близько двох тижнів провела в приватній лондонській клініці після операції на черевній порожнині. Як повідомляється, хірургічне втручання пройшла успішно. А проте, очікується, що публічні виходи Її Високості відкладені до Великодня.