Це відбулося в етері шоу "Доброго ранку, Америко" у Ванкувері. Туди Гаррі разом з дружиною відправились на Ігри нескорених.

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Принц Гаррі висловився про своїх дітей

Нещодавно в етері програми "Доброго ранку, Америко" зірковий батько детальніше розповів про характери Арчі та Лілібет. Він зауважив, що діти мають неймовірне почуття гумору та відзначив, як швидко вони дорослішають.

Вони обоє мають неймовірне почуття гумору, вони змушують нас сміятися. Діти ростуть, як і всі діти… Дуже швидко. Я просто дуже вдячний за те, що став батьком,

– зазначив чоловік.

Діти Меган Маркл та принца Гаррі