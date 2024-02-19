Це відбулося в етері шоу "Доброго ранку, Америко" у Ванкувері. Туди Гаррі разом з дружиною відправились на Ігри нескорених.
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Принц Гаррі висловився про своїх дітей
Нещодавно в етері програми "Доброго ранку, Америко" зірковий батько детальніше розповів про характери Арчі та Лілібет. Він зауважив, що діти мають неймовірне почуття гумору та відзначив, як швидко вони дорослішають.
Вони обоє мають неймовірне почуття гумору, вони змушують нас сміятися. Діти ростуть, як і всі діти… Дуже швидко. Я просто дуже вдячний за те, що став батьком,
– зазначив чоловік.
Діти Меган Маркл та принца Гаррі
- Зіркове подружжя виховує 5-річного Арчі й 2-річну Лілібет.
- Цікаво, що принц Гаррі та Меган Маркл несподівано розлютили королеву Єлизавету ІІ, назвавши свою доньку Лілібет на честь її прабабусі. З'ясувалося, що пара не запитувала дозволу на використання дитячого прізвиська королеви, залишивши її "розлюченою, як ніколи раніше".
- Після народження Арчі й Лілібет спочатку отримали прізвище Маунтбеттен-Віндзор. Однак королівське подружжя вирішило використовувати титули герцога і герцогині Сассекських для себе і своїх нащадків й змінили прізвища дітей. Джерела, близькі до родини, припускають, що це рішення могло бути прийняте, щоб "об'єднати сім'ю".