Принц Гаррі потрапив у секс-скандал: у чому його звинувачують
Джерело:Daily Mail
Ім'я принца Гаррі фігурує в судовій справі про сексуальне насильство. Головним обвинуваченим є американський репер Diddy (Шон Комбс).
Ще у 2023 році скандального виконавця звинуватили у зґвалтуваннях та насильстві. Однак, ім'я принца Гаррі у справі проти Шона з'явилося тільки зараз.
До слова Принц Гаррі відвідає Велику Британію: чи зустрінеться він з Кейт Міддлтон, яка хвора на рак
У чому винний принц Гаррі
У судових документах США, зазначено, що принц Гаррі не скоював ніяких правопорушень. Чоловік не є відповідачем і згадується лише один раз у 73-сторінковому позові на 30 мільйонів доларів.
Як виявилося, у 2007 році принци Вільям та Гаррі дійсно зустрілися з Шоном Комбсом та Каньє Вестом на святкуванні після концерту. Водночас ім'я принца Уельського взагалі не згадується, на відміну від Гаррі. Наразі точна кількість зустрічей принца з репером залишається загадкою.
Цікаво, що продюсер репера вважає, що доступ Шона до принца Гаррі та інших знаменитостей підвищив "легітимність" виконавця та рівень довіри до нього.
Сам Diddy разом з адвокатом заявили про абсолютну невинуватість і про боротьбу за очищення імені виконавця. Однак, місце перебування репера зараз ніхто не знає.
Репер Diddy про готовність боротися / Скриншот з інстаграму виконавця
В які ще скандали потрапляв принц Гаррі
- У серпні 2012 року медіа опублікували фотографії оголеного принца, який грав у більярд з невідомими дівчатами в одному з розкішних готелів Лас-Вегаса. Ця подія викликала шквал обговорень. А на додачу до публічного обурення, військова кар'єра принца опинилася під загрозою.
- У 2018 році світова увага була спрямована на одну з найяскравіших подій в історії королівської сім'ї – принц Гаррі одружився з акторкою Меган Маркл. Цей шлюб викликав загальний захват і зацікавленість ЗМІ та суспільства в усьому світі. Проте варто зазначити, що королівська сім'я не поділяла цього захоплення, а навпаки виразила сумніви щодо такого союзу.
- У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили про свій намір вийти з королівської родини та виїхати в США. Це рішення спричинило дебати та обговорення у громадськості.