Принц Гаррі потрапив у секс-скандал: у чому його звинувачують

Ім'я принца Гаррі фігурує в судовій справі про сексуальне насильство. Головним обвинуваченим є американський репер Diddy (Шон Комбс).

Ще у 2023 році скандального виконавця звинуватили у зґвалтуваннях та насильстві. Однак, ім'я принца Гаррі у справі проти Шона з'явилося тільки зараз.

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У чому винний принц Гаррі

У судових документах США, зазначено, що принц Гаррі не скоював ніяких правопорушень. Чоловік не є відповідачем і згадується лише один раз у 73-сторінковому позові на 30 мільйонів доларів.

Як виявилося, у 2007 році принци Вільям та Гаррі дійсно зустрілися з Шоном Комбсом та Каньє Вестом на святкуванні після концерту. Водночас ім'я принца Уельського взагалі не згадується, на відміну від Гаррі. Наразі точна кількість зустрічей принца з репером залишається загадкою.

Цікаво, що продюсер репера вважає, що доступ Шона до принца Гаррі та інших знаменитостей підвищив "легітимність" виконавця та рівень довіри до нього.

Сам Diddy разом з адвокатом заявили про абсолютну невинуватість і про боротьбу за очищення імені виконавця. Однак, місце перебування репера зараз ніхто не знає.



Репер Diddy про готовність боротися / Скриншот з інстаграму виконавця

В які ще скандали потрапляв принц Гаррі