Всупереч заявам подружжя, стало відомо, що вони не отримали благословення королеви Великої Британії. Через це бабуся принца Гаррі була такою "розлюченою, якою її ніколи не бачили".

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Принц Гаррі та Меган Маркл розлютили Єлизавету ІІ

Британський журналіст-письменник Роберт Гардман у своїй новій біографічній книзі "Карл III: Новий король. Новий двір. Внутрішня історія" розповів, що назвавши свою доньку Лілібет на честь її прабабусі принц Гаррі та Меган Маркл сильно розлютили Єлизавету ІІ, бо не запитали в неї дозволу, щоб назвати дівчинку дитячим прізвиськом королеви.

Відомо, що використовувати саме цю форму звернення до Єлизавету ІІ могли лише кілька людей: її батьки, сестра принцеса Маргарет, чоловік принц Філіп і близькі друзі.

Подружнє життя принц Гаррі та Меган Маркл

19 травня 2022 року Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися, а вже через 2 роки зробив заяву про намір скласти королівські повноваження.

Королівська родина висловила підтримку прагненню принца та його дружини "почати нове життя".

Після цього подружжя переїхало до США. Пара виховує 5-річного сина Арчі й 2-річну доньку Лілібет.

"Вона важила 7 фунтів 11 унцій. Як мати, так і дитина здорові, вони перебувають у їхньому будинку. Лілі названа на честь її прабабусі, Її Величності Королеви, сімейне прізвисько якої – Лілібет. Друге ж ім'я, Діана, було вибрано на честь її улюбленої покійної бабусі, принцеси Уельської", – повідомили про народження Лілібет представники Меган Маркл та принца Гаррі.