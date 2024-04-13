Вони вже тривалий час з ним не спілкуються. До того ж чолові ніяк не допомагає артистці з сином. Тепер Міша вперше за довгий час зізналася, що стало для неї останньою краплею в цих стосунках.

Не пропустіть Змінив імідж і знову холостяк: де зараз Андрій Задворний - переможець Холостячки-2

Що Міша Романова розповіла про свого колишнього

За словами виконавиці, чоловік зовсім не залучений у виховання сина. Крім того, він навіть під час повномасштабного вторгнення ніяк не допомагав їй.

Ми не спілкуємося. Для мене було останньою краплею те, що на початку повномасштабного вторгнення він кинув слухавку і за два роки жодного разу не передзвонив. Зараз я працюю над тим, щоб позбавити його батьківських прав,

– поділилася співачка.

Що відомо про нового бойфренда Міші Романової

Артистка зізнається, що закохана зараз, проте не планує розголошувати деталі про чоловіка.

Я приховую своє особисте життя, тому воно й особисте — стосується лише двох людей. Я вважаю, чим менше людей знає про твоє приватне життя, тим краще воно складається. Але я не приховую, що шалено щаслива та у мене найдивовижніший чоловік у світі, який мене надихає та підтримує,

– розповіла Романова.