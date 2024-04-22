У березні цього року Настя опублікувала фото, де вона разом з Потапом працює над створенням нового музичного альбому. Артистка не залишає свою мрію стати відомою за кордоном.
До слова Позитив вперше висловився про ймовірне весілля колишньої дружини
Як Позитив ставиться до закордонної кар'єри Каменських
Артист чесно зізнався, що не поважає такий вибір Насті. На його думку, спроби побудувати кар'єру за кордоном не є правильним у часі війни.
Можу сказати тільки особисте. І це навіть не критика. Не думаю, що це правильно. Я не вважаю, що це зараз на часі. І прям як вона це робить. Ну це чисто моя думка,
– поділився співак.
Водночас Позитив зазначив, що українським артистам треба працювати на свою батьківщину та аудиторію. До того ж співак вже займається пошуком талановитої молоді для майбутньої співпраці з нею.
Найголовніша місія українських артистів зараз – бути тут і працювати для своєї аудиторії. Український шоубізнес проходить еволюцію. Я вже перебуваю в пошуку талановитих людей. Я точно буду співпрацювати з молодими артистами. Не думаю що з тими, хто вже запустив свій моторчик,
– зізнався артист.
Інтерв'ю Позитива: дивіться відео онлайн
Що відомо про кар'єру Каменських у Колумбії
- Артистка вже певний час працює на латиноамериканську аудиторію. Вона випускає пісні іспанською та спілкується цією мовою у своїх відео.
- Так, з лютого цього року Настя слідом за Потапом поїхала підкорювати Латинську Америку, а саме Колумбію. Виконавиця пояснила, що зараз прагне у своїй творчості шукати нові звучання, обмінюватися досвідом та поєднувати українське коріння з латиноамериканськими ритмами.
- Водночас Потап теж заявив, що переїхав до країни для розвитку кар'єри. Він поділився, що хоче працювати зі світовими зірками.
- Однак не всі шанувальники підтримали ідею Каменських та Потапа. Користувачі не розуміють, чому зірки не працюють в Україні.
- До того ж Каменських нещодавно опублікувала фрагмент кліпу на нову пісню "Moloko". Втім, він теж не дуже сподобався фанатам. Річ у тім, що на відео Настя одягнена у зелену сукню і в срібний топ, який імітує анатомічну форму грудей. Артистка акцентує на своєму бюсті під час виконання композиції, що здалося користувачам недоречним та занадто відвертим. Настя вже відреагувала на хейт, однак це викликало ще більшої кількості негативних коментарів.