Ексклюзивно для Show24 музикант поділився своїми думками щодо скандального треку Teresa & Maria. Крім того, переможець Євробачення-2022 припустив, чи зможуть українські виконавиці здобути перемогу на пісенному конкурсі цьогоріч.

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Тимофій Музичук висловився про alyona alyona та Jerry Heil

Учасник Kalush Orchestra поділився, що, на його думку, цьогорічний Нацвідбір "був потужний" і всі конкурсанти були дуже сильними. Так, в трійку його фаворитів увійшли YAGODY, YAKTAK і alyona alyona з Jerry Heil.

Я був упевнений на 80%, що alyona alyona з Jerry Heil переможуть. Якесь таке було внутрішнє відчуття,

– зізнався музикант.

Сопілкар вважає, що конкурсний трек артисток дуже сильний. Він навіть зізнався, що додав його до свого плей-листа. Водночас Музичук підкреслив, що перемога співачок залежить і від того, як вони виступлять і як будуть готуватися до самого Євробачення.

"Я думаю, вони представлять Україну дуже круто і виступлять сильно. Я, звісно, бажаю їм удачі, терпіння та наснаги, оскільки на Євробаченні потрібно дуже багато працювати та їхати туди тільки за перемогою", – додав виконавець.

Повне інтерв'ю з Тимофієм Музичуком згодом читайте на сайті Show24.

alyona alyona та Jerry Heil перемогли на Нацвідборі-2024

Зворушливе виконання треку Teresa & Maria, де оспівується стійкість українських жінок під час війни, принесло їм 21 бал від журі та глядачів.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн