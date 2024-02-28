Ексклюзивно для Show24 музикант поділився своїми думками щодо скандального треку Teresa & Maria. Крім того, переможець Євробачення-2022 припустив, чи зможуть українські виконавиці здобути перемогу на пісенному конкурсі цьогоріч.
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Тимофій Музичук висловився про alyona alyona та Jerry Heil
Учасник Kalush Orchestra поділився, що, на його думку, цьогорічний Нацвідбір "був потужний" і всі конкурсанти були дуже сильними. Так, в трійку його фаворитів увійшли YAGODY, YAKTAK і alyona alyona з Jerry Heil.
Я був упевнений на 80%, що alyona alyona з Jerry Heil переможуть. Якесь таке було внутрішнє відчуття,
– зізнався музикант.
Сопілкар вважає, що конкурсний трек артисток дуже сильний. Він навіть зізнався, що додав його до свого плей-листа. Водночас Музичук підкреслив, що перемога співачок залежить і від того, як вони виступлять і як будуть готуватися до самого Євробачення.
"Я думаю, вони представлять Україну дуже круто і виступлять сильно. Я, звісно, бажаю їм удачі, терпіння та наснаги, оскільки на Євробаченні потрібно дуже багато працювати та їхати туди тільки за перемогою", – додав виконавець.
alyona alyona та Jerry Heil перемогли на Нацвідборі-2024
- Зворушливе виконання треку Teresa & Maria, де оспівується стійкість українських жінок під час війни, принесло їм 21 бал від журі та глядачів.
alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн
- Після перемоги дует уклав контракт з "Суспільним мовленням", закріпивши за собою роль офіційних представників України на пісенному конкурсі.
- Співачки виступлять у першому півфіналі 7 травня, а довгоочікуваний гранд-фінал відбудеться 11 травня.
- Зазначимо, що наразі букмекери вважають, що Україна посяде перше місце на Євробаченні-2024. Водночас днями в alyona alyona & Jerry Heil з'явився серйозний конкурент. Це співак з Хорватії Baby Lasagna.