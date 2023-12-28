Крім того, виконавець натякнув, де святкуватиме Новий рік. З'ясувалося, що він хоче залишиться в Україні.

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Потап повернувся в Україну

Співак приїхав з Лондона в Київ і показався з сином. Він опублікував світлину з 15-річним Андрієм. Хлопець у чорній футболці обійняв батька, позуючи перед камерою. Примітно, що співак одягнув чорне худі й також обійняв сина. Крім того, відомий виконавець тонко натякнув на свої плани щодо святкування Нового року, виявивши намір залишитися в Україні на свято.

Новий рік, вдома з найріднішими,

– зазначив співак.

Де до цього був Потап

Цього року українці відзначили Різдво 25 грудня, яке збіглося з перебуванням репера в Лондоні. Цікаво, що він відправився туди без дружини.

Хоча точне місцеперебування Насті Каменських на Різдво залишається нерозкритим, її фотографія на тлі прикрашеної ялинки свідчить про те, що артистка, ймовірно, проводила свято вдома.

Що відомо про сина Потапа

Андрій Потапенко є первістком музиканта. Його мамою є перша дружина Потапа, відома продюсерка Ірини Горової.

Андрій, який зараз навчається у 9-му класі Києва, поділився своєю пристрастю до спорту. Примітно, що він грає в баскетбол на професійному рівні. Крім цього, хлопець виявив прихильність до регбі.