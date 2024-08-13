Потап вперше за довгий час показався разом з Настею Каменських: рідкісне фото пари

Тривалий час Настя Каменських та Потап живуть в різних країнах, де активно займаються творчістю. Водночас днями зіркове подружжя вперше за довгий час показалося разом.

Пара зустрілася в Іспанії. З цієї нагоди репер виставив спільне фото з дружиною та відомим співаком, що родом з Домінікани.

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Так, Настя Каменських виступила на сцені в Бенідормі з виконавцем Atomic Otro Way, з яким раніше випустила спільний трек Moloko. Там був також Олексій Потапенко. Він, що цікаво, поділився успіхами їхніх з Настею хітів на азійському ринку. Виявляється, треки потрапили до музичних чартів Японії та Китаю.

Я пишаюся українською музикою,

– зазначив під фото продюсер.

Напередодні подружжя разом було в Юрмалі. Тоді Настя Каменських виступила на фестивалі Лайми Вайкуле, а Потап приїхав її підтримати.