Гоша Рубчинський долучився до бренду Yeezy. Він став керівником відділу дизайну.
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Каньє Вест почав співпрацювати з російським дизайнером
У соціальних мережах бренду Yeezy, який заснував колишній чоловік Кім Кардаш'ян, повідомили про співпрацю з російським дизайнером Гошею Рубчинським.
Yeezy вітає Гошу Рубчинського як нового керівника відділу дизайну. Прихід цього легендарного російського дизайнера в Yeezy, провідний світовий бренд у музиці та моді, є важливим досягненням в історії дизайну,
– зазначили на сторінці бренду.
Хто такий Гоша Рубчинський
- Георгій Олександрович Рубчинський став помітною фігурою в індустрії моди. Він зробив собі ім'я як дизайнер вуличного одягу, фотограф і засновник однойменного бренду.
- Модельєр у 2018 році потрапив у скандал. Тоді 16-річний хлопець виступив із заявою, звинувативши російського дизайнера в примушуванні його надсилати інтимні світлини. На підтвердження своїх претензій підліток публічно поділився скриншотом їхньої розмови, на яких видно його розмову з Рубчинським.
- Пізніше з'явився інший чоловік, який стверджував, що дизайнер вимагав у неї відвертих зображень. Проте Рубчинський рішуче спростував усі висунуті йому звинувачення.
Хто такий Каньє Вест
- Американський репер теж неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, він висловив захоплення Адольфом Гітлером.
- Крім того, він заперечив існування Голокосту і відкрито критикував євреїв.
- Суперечливі заяви поповнилися й тим, що Вест підкреслив, що "любить нацистів".