Гоша Рубчинський долучився до бренду Yeezy. Він став керівником відділу дизайну.

Цікаво Зняла кандидатуру: українська співачка несподівано відмовилась від участі у Нацвідборі

Каньє Вест почав співпрацювати з російським дизайнером

У соціальних мережах бренду Yeezy, який заснував колишній чоловік Кім Кардаш'ян, повідомили про співпрацю з російським дизайнером Гошею Рубчинським.

Yeezy вітає Гошу Рубчинського як нового керівника відділу дизайну. Прихід цього легендарного російського дизайнера в Yeezy, провідний світовий бренд у музиці та моді, є важливим досягненням в історії дизайну,

– зазначили на сторінці бренду.

Хто такий Гоша Рубчинський

Георгій Олександрович Рубчинський став помітною фігурою в індустрії моди. Він зробив собі ім'я як дизайнер вуличного одягу, фотограф і засновник однойменного бренду.

Модельєр у 2018 році потрапив у скандал. Тоді 16-річний хлопець виступив із заявою, звинувативши російського дизайнера в примушуванні його надсилати інтимні світлини. На підтвердження своїх претензій підліток публічно поділився скриншотом їхньої розмови, на яких видно його розмову з Рубчинським.

Пізніше з'явився інший чоловік, який стверджував, що дизайнер вимагав у неї відвертих зображень. Проте Рубчинський рішуче спростував усі висунуті йому звинувачення.

Хто такий Каньє Вест