Трек про приречені стосунки: хіт Лани Дель Рей 12-річної давності розриває тікток

Пісні американської зірки Лани Дель Рей стають незабутньою класикою. Попри те, що легендарний альбом Born to Die вийшов 12 років тому, його треки досі вірусні у соціальних мережах.

Другий студійний альбом Лани Дель Рей Born to Die вийшов у 2012 році та отримав небачену популярність. Однойменний сингл, який вийшов ще до платівки, зараз став особливо вірусним у тіктоці, пише Show 24.

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Пісня Born to Die – це поп та тріп-хоп балада, що розповідає про приречені стосунки. Композиція супроводжується стильним кліпом, знімання якого відбувалися у палаці Фонтенбло у Франції.

Можна побачити дві сторони стосунків, де я цілую її, а потім приставляю пістолет до її голови. Ось що це таке. Ці стосунки такі жахливі, але ніхто з них не хоче розлучатися,

– коментував пісню актор, який зіграв бойфренда Лани.

Лана Дель Рей – Born to Die: дивіться відео онлайн

Тепер пісня збирає мільйони переглядів у тіктоці. Її використовують як саундтрек до романтичних відео, цитат про кохання тощо.

Також під пісню Born to Die створили тренд, де підписники мають вгадати колір очей людини.

Пісні Лани Дель Рей завойовують прихильність глядачів у різні роки: що у 2012, що у 2024. Талановита співачка готує новий альбом, який може вийти вже у вересні цього року.