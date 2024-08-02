Трек про приречені стосунки: хіт Лани Дель Рей 12-річної давності розриває тікток

2 серпня 2024, 00:45
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Пісні американської зірки Лани Дель Рей стають незабутньою класикою. Попри те, що легендарний альбом Born to Die вийшов 12 років тому, його треки досі вірусні у соціальних мережах.

Другий студійний альбом Лани Дель Рей Born to Die вийшов у 2012 році та отримав небачену популярність. Однойменний сингл, який вийшов ще до платівки, зараз став особливо вірусним у тіктоці, пише Show 24.

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Пісня Born to Die – це поп та тріп-хоп балада, що розповідає про приречені стосунки. Композиція супроводжується стильним кліпом, знімання якого відбувалися у палаці Фонтенбло у Франції.

Можна побачити дві сторони стосунків, де я цілую її, а потім приставляю пістолет до її голови. Ось що це таке. Ці стосунки такі жахливі, але ніхто з них не хоче розлучатися,
– коментував пісню актор, який зіграв бойфренда Лани.

Лана Дель Рей – Born to Die: дивіться відео онлайн

Тепер пісня збирає мільйони переглядів у тіктоці. Її використовують як саундтрек до романтичних відео, цитат про кохання тощо.

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Також під пісню Born to Die створили тренд, де підписники мають вгадати колір очей людини. 

@maxxometa

♬ born to die - anto

Пісні Лани Дель Рей завойовують прихильність глядачів у різні роки: що у 2012, що у 2024. Талановита співачка готує новий альбом, який може вийти вже у вересні цього року.

Автор: Марія Касій