Yaktak і магія саксофона: український трек "10 поверхів" завойовує TikTok

Соціальна мережа TikTok знову стає плацдармом для музичного тріумфу, цього разу – українського. Пісня "10 поверхів" молодого виконавця Ярослава Карпука, відомого під псевдонімом Yaktak, набирає шаленої популярності серед користувачів платформи.

Цікаво, що сингл був випущений ще в березні, але саме зараз, завдяки оновленій версії, здобув неймовірний успіх. "Цей трек про наше життя. Я хотів передати в ньому прості буденні речі", – пояснював Yaktak.

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Тепер особливу увагу слухачів треку привертає оновлена частина композиції, де звучить саксофон у виконанні музиканта Назарія Костика. Саме цей фрагмент став вірусним у TikTok, надихнувши користувачів на створення численних варіацій з використанням різноманітних фільтрів та ефектів.

Сам Yaktak не приховує свого захоплення роботою саксофоніста, відзначивши її як "круту".

Цей випадок ще раз підкреслює роль соціальних мереж у просуванні музики та відкритті нових талантів. TikTok стає не просто платформою для розваг, а й потужним інструментом для музикантів у досягненні глобальної аудиторії.