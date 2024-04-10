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Що Пренткович сказала про повернення в Україну
На запитання про те, чи назавжди блогерка виїхала за кордон, вона заявила, що сподівається приїхати додому вже після закінчення війни.
Я люблю свою країну і Київ моє найулюбленіше місто у світі. Це вдома. Надіюсь, ми повернемося у прекрасну мирну країну згодом,
– написала інфлюенсерка.
Що відомо про переїзд Пренткович з чоловіком
- Про це стало відомо в березні. З'ясувалося, що причиною цього став хейт, який вилився на Тетяну та її сім'ю через відпочинок на Мальдівах під час війни. Невідомі навіть погрожували родині блогерів.
- З міркувань безпеки вони переїхали й не розголошують своє місцеперебування.
- У мережі припускають, що Пренткович і Гонковський з дітьми живуть за кордоном. Зокрема, днями інфлюенсерка постила фото з Риму.
- Відомо, що після відпустки на острові Андрій не повертався в Україну. Цю інформацію підтвердила Державна прикордонна служба.
- Блогер-пліткар Богдан Беспалов нещодавно розповідав, що Тетяну з чоловіком помітили в Португалії. Втім, Гонковський заявив, що це нібито неправда.