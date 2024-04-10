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Що Пренткович сказала про повернення в Україну

На запитання про те, чи назавжди блогерка виїхала за кордон, вона заявила, що сподівається приїхати додому вже після закінчення війни.

Я люблю свою країну і Київ моє найулюбленіше місто у світі. Це вдома. Надіюсь, ми повернемося у прекрасну мирну країну згодом,

– написала інфлюенсерка.

Що відомо про переїзд Пренткович з чоловіком