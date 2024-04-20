Вона поширила перші фото з дівчинкою, яку звуть Лондон. Акторка зауважила, що завжди мріяла про доньку з таким ім'ям.

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Який вигляд має донька Періс Гілтон

На фото Лондон одягнена в ніжно-рожеву блузку, спідницю та пов'язку на голову, а модель – у сукню з квітковим принтом. Крім того, у дописі можна побачити й кадри Періс з однорічним сином Феніксом та чоловіком.

Мої янголята показали мені любов, про яку я навіть не підозрювала, що вона така глибока, поки я не стала їхньою мамою,

– зазначила знаменитість.

Що відомо про дітей Періс Гілтон