Вона поширила перші фото з дівчинкою, яку звуть Лондон. Акторка зауважила, що завжди мріяла про доньку з таким ім'ям.
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Який вигляд має донька Періс Гілтон
На фото Лондон одягнена в ніжно-рожеву блузку, спідницю та пов'язку на голову, а модель – у сукню з квітковим принтом. Крім того, у дописі можна побачити й кадри Періс з однорічним сином Феніксом та чоловіком.
Мої янголята показали мені любов, про яку я навіть не підозрювала, що вона така глибока, поки я не стала їхньою мамою,
– зазначила знаменитість.
Що відомо про дітей Періс Гілтон
- У січні 2023 року 41-річна модель та її чоловік, бізнесмен Картер Реум, стали батьками первістка – сина, народженого за допомогою сурогатного материнства. Подружжя назвало сина подвійним ім'ям Фенікс Баррон Хілтон Реум. Зауважимо, що Фенікс символізує птаха, який повстає з попелу, щоб знову злетіти, а ім'я Баррон – на честь покійного дідуся Хілтон. Наразі дитині 11 місяців.
- Восени 2023 року з'явилася новина про те, що знаменитість стала матір'ю вдруге. Періс тоді виставила допис, де повідомила про поповнення в сім'ї. Серед шанувальників виникли припущення, що друга дитина Гілтон також народилося за допомогою сурогатної матері.