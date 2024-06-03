Відмовились від співочої кар'єри: де зараз переможці "Фабрики зірок"

У 2007 році на українському телебаченні стартував перший сезон "Фабрики зірок". Проєкт мав мету підтримати молодих виконавців. За всі роки було відзнято 4 сезони та Суперфінал.

У кожному із сезонів брали участь деякі популярні сьогодні зірки, серед яких: Оля Цибульська, Дмитро Каднай, MamaRika, Даша Астаф'єва, Володимир Дантес, Світлана Тарабарова, Санта Дімопулос тощо.

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Хто здобув перемогу у всіх сезонах "Фабрики зірок", як змінились переможці й де вони перебувають – далі у матеріалі Show 24.

Переможці 1 сезону

У дебютному сезоні співочого шоу перемогу здобув дует "Небезпечні звʼязки", який складався з Ольги Цибульської та Олександра Бодянського.

Дует "Небезпечні зв'язки" / Фото з інстаграму Ольги Цибульської

Після здобутої слави, дует перетворився у закохану пару. Одразу по закінченню шоу пара почала зустрічатись та навіть з'їхалась на одній квартирі, але через рік вони розійшлись.

Цибульська розповіла, що Бодянський залишив записку зі словами: "Вибач, я так більше не можу" та поїхав до Росії.

Сьогодні Ольга Цибульська успішна українська співачка і телеведуча. Вона живе в Україні та продовжує радувати своїх прихильників творчістю. Співачка понад 20 років у стосунках із чоловіком Олександром. Пара виховує сина Нестора.

А от Бодянський зник з інформаційного простору та не продовжив співочу кар'єру. Під час початку повномасштабного вторгнення Цибульська намагалась донести правду про всі жахіття експартнеру, проте його відповідь була на кшталт: "Це тобі здається, це минеться".

Переможці 2 сезону

Другу перемогу на шоу також здобув дует Володимира Дантеса та Вадима Олійника. Хлопці підкорили серця публіки та дуже швидко стали впізнаваними. Після фіналу переможці підібрали назву для дуету – "ДіО. Фільми", а у 2014 році повернули попередню назву – "Дантес & Олійник". Однак згодом хлопці пішли кожен своєю дорогою.

Дантес & Олійник на "Фабриці зірок" / Фото з відкритих джерел

Дантес пробував себе у ролях ведучого та шоумена, та водночас продовжив кар'єру співака. Одружився із Надією Дорофєєвою, але пара вже розвелась. Сьогодні він у стосунках із Дашею Кацуріною.

Вадим зник з інфопростору, а співоча кар'єра пішла на спад. Олійник розповідав, що він став актором дубляжу, а з Дантесом майже не перетинається. Іноді хлопець ще випускає треки та кліпи.

Переможець 3 сезону

Латвійський співак Стас Шурінс дуже швидко завоював прихильність аудиторії своїм співом і талантом. Під час шоу співак зустрічався з Ерікою (сьогодні – MamaRika). Окрім перемоги на "Фабриці", Шурінс також переміг і на проєкті "Танці з зірками".

Стас Шурінс / Фото з відкритих джерел

Однак після 2014 року співак переїхав до Німеччини. Згодом виявилось, що його дружина захворіла на рак і він весь знаходився поруч із нею. Тому співочу кар'єру довелось поставити на паузу.

Згодом Шурінс пробував повернути попередню славу, але нічого не вийшло. Сьогодні Стас пише пісні для виконавців і навіть відкрив студію звукозапису в Німеччині.

Переможниця 4 сезону

В останньому сезоні проєкту перемогу отримала Юлія Руднєва. В інстаграмі співачка активно публікує своє життя.

Юлія Руднєва / Фото Сергій Котельников

Юлія активно подорожує світом, записує пісні, дає невеликі концерти та навіть виступала із шоу-балетом.

Переможець Суперфіналу

Український співак Олексій Матіас брав участь у третьому сезоні "Фабрики", але став срібним призером. Згодом організатори влаштували новий сезон "Фабрика. Суперфінал". Саме там Матіасу вдалося здобути перемогу.

Олексій Матіас / Фото з відкритих джерел

Після тріумфу співак був на піку популярності, навіть двічі пробувався на нацвідборі Євробачення, однак хлопцю так і не випав шанс представити Україну на європейському співочому шоу.

У 2014 році Матіас емігрував до США у 2014 році та оселився у Лос-Анджелесі. Ймовірно, співак і досі там проживає.