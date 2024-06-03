Відмовились від співочої кар'єри: де зараз переможці "Фабрики зірок"
У 2007 році на українському телебаченні стартував перший сезон "Фабрики зірок". Проєкт мав мету підтримати молодих виконавців. За всі роки було відзнято 4 сезони та Суперфінал.
У кожному із сезонів брали участь деякі популярні сьогодні зірки, серед яких: Оля Цибульська, Дмитро Каднай, MamaRika, Даша Астаф'єва, Володимир Дантес, Світлана Тарабарова, Санта Дімопулос тощо.
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Хто здобув перемогу у всіх сезонах "Фабрики зірок", як змінились переможці й де вони перебувають – далі у матеріалі Show 24.
Переможці 1 сезону
У дебютному сезоні співочого шоу перемогу здобув дует "Небезпечні звʼязки", який складався з Ольги Цибульської та Олександра Бодянського.
Після здобутої слави, дует перетворився у закохану пару. Одразу по закінченню шоу пара почала зустрічатись та навіть з'їхалась на одній квартирі, але через рік вони розійшлись.
Цибульська розповіла, що Бодянський залишив записку зі словами: "Вибач, я так більше не можу" та поїхав до Росії.
Сьогодні Ольга Цибульська успішна українська співачка і телеведуча. Вона живе в Україні та продовжує радувати своїх прихильників творчістю. Співачка понад 20 років у стосунках із чоловіком Олександром. Пара виховує сина Нестора.
А от Бодянський зник з інформаційного простору та не продовжив співочу кар'єру. Під час початку повномасштабного вторгнення Цибульська намагалась донести правду про всі жахіття експартнеру, проте його відповідь була на кшталт: "Це тобі здається, це минеться".
Переможці 2 сезону
Другу перемогу на шоу також здобув дует Володимира Дантеса та Вадима Олійника. Хлопці підкорили серця публіки та дуже швидко стали впізнаваними. Після фіналу переможці підібрали назву для дуету – "ДіО. Фільми", а у 2014 році повернули попередню назву – "Дантес & Олійник". Однак згодом хлопці пішли кожен своєю дорогою.
Дантес & Олійник на "Фабриці зірок" / Фото з відкритих джерел
Дантес пробував себе у ролях ведучого та шоумена, та водночас продовжив кар'єру співака. Одружився із Надією Дорофєєвою, але пара вже розвелась. Сьогодні він у стосунках із Дашею Кацуріною.
Вадим зник з інфопростору, а співоча кар'єра пішла на спад. Олійник розповідав, що він став актором дубляжу, а з Дантесом майже не перетинається. Іноді хлопець ще випускає треки та кліпи.
Переможець 3 сезону
Латвійський співак Стас Шурінс дуже швидко завоював прихильність аудиторії своїм співом і талантом. Під час шоу співак зустрічався з Ерікою (сьогодні – MamaRika). Окрім перемоги на "Фабриці", Шурінс також переміг і на проєкті "Танці з зірками".
Однак після 2014 року співак переїхав до Німеччини. Згодом виявилось, що його дружина захворіла на рак і він весь знаходився поруч із нею. Тому співочу кар'єру довелось поставити на паузу.
Згодом Шурінс пробував повернути попередню славу, але нічого не вийшло. Сьогодні Стас пише пісні для виконавців і навіть відкрив студію звукозапису в Німеччині.
Переможниця 4 сезону
В останньому сезоні проєкту перемогу отримала Юлія Руднєва. В інстаграмі співачка активно публікує своє життя.
Юлія активно подорожує світом, записує пісні, дає невеликі концерти та навіть виступала із шоу-балетом.
Переможець Суперфіналу
Український співак Олексій Матіас брав участь у третьому сезоні "Фабрики", але став срібним призером. Згодом організатори влаштували новий сезон "Фабрика. Суперфінал". Саме там Матіасу вдалося здобути перемогу.
Після тріумфу співак був на піку популярності, навіть двічі пробувався на нацвідборі Євробачення, однак хлопцю так і не випав шанс представити Україну на європейському співочому шоу.
У 2014 році Матіас емігрував до США у 2014 році та оселився у Лос-Анджелесі. Ймовірно, співак і досі там проживає.