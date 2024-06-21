Павло Зібров святкує 67-річчя: зворушливе привітання доньки та новий кліп артиста

Український співак Павло Зібров 21 червня святкує день народження. У цей день він презентував свіжий трек та показав, як його привітала родина.

Цьогоріч 21 червня народному артисту Павлові Зіброву виповнилося 67 років. Родина зворушливо привітала його зі святом, а саме донька Діана.

До слова Обожнюю, – Алла Кудлай чесно розповіла про стосунки з Павлом Зібровим

У день народження батька зіркова донька опублікувала серію фото з іменинником та присвятила йому теплі слова привітання.

З кожним роком я росту біля тебе як індивідуальна одиниця суспільства, як експерт у своїй сфері. Я почуваюсь дуже щасливою мати таку надзвичайну родину! Дякую тобі за віру в мене, підтримку, мій особистий ріст, за те що приносиш у моє життя яскраві фарби. Я неймовірно рада, що ти не тільки тато, а й друг, наставник, радник, керівник, слухач, учитель, а деколи й учень,

– поділилась Діана.

Донька Павла Зіброва привітала батька / Фото з інстаграм-сторіз

До дня народження співака дружина й донька прикрасили дім кульками та квітами.



Як привітали Зіброва / Фото з інстаграм-сторіз

Також Зібров випустив оновлений хіт

Павло Зібров разом з гуртом KOLABA випустили оновлену версію хіта "День народження", написану разом з поетом Юрієм Рибчинським.

Сьогодні у свій день народження, оновлена версія звучить по особливому святково. Я вдячний хлопцям з KOLABA, які дали цій пісні подих нового покоління. "День народження" це вже народна пісня, її співають і діти і дорослі в усіх куточках нашої неньки і поза, а тепер ще й будуть танцювати під неї,

– висловився Павло Зібров.

Павло Зібров та KOLABA: дивіться відео онлайн

Нова версія пісні супроводжується кліпом, у якому взяли участь понад 30 зіркових друзів та колег іменинника. Це Ірина Білик, Наталя Могилевська, Артем Пивоваров, Анна Трінчер, Віктор Павлік, Тоня Матвієнко, Алла Кудлай, Григорій Решетнік, Тімур Мірошниченко, Леся Нікітюк та багато інших.