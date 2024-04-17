Також у цей рейтинг додали Кайлі Міноуг, Елліота Пейджа, 21 Savage та інших зірок. Водночас цікавим виявився той факт, що у Time100 потрапила ще й дружина російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія.

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Як Дуа Ліпа потрапила до списку 100 найвпливовіших людей світу

Таке рішення було обґрунтоване стрімким злетом знаменитості в музичній та акторській індустріях, а також її значним впливом на сучасну культуру.

Що відомо про творчий шлях Дуа Ліпи