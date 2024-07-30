Приклад для наслідування, – українські зірки вітають Ольгу Харлан з олімпійською медаллю

Ольга Харлан принесла першу перемогу Україні на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Фехтувальниця здобула бронзову медаль та присвятила цей успіх спортсменам, яких вбила Росія.

Українські знаменитості привітали Ольгу Харлан з неймовірною перемогою, пише Show 24. Артисти та співаки висловили вдячність та гордість за наших спортсменів.

До слова Я знала, що вона зможе перемогти, – Світоліна привітала Харлан із олімпійською медаллю у Парижі

Григорій Решетник

Ведучий поділився спільним фото та привітав спортсменку з бронзою.

Наша перша медаль на Олімпійських іграх у Парижі. Вітаю землячку Ольгу Харлан. Легендарна наша!

– написав Решетник.

Анатолій Анатоліч

Шоумен зізнався, що знайомий з Ольгою Харлан з 2013 року. Він не перестає захоплюватися її силою та красою.

І зараз позиція Олі. Її слова. Її підтримка наших героїв. Завжди влучно і гостро. Як її удар шаблею. Приклад для наслідування для майбутніх зірок спорту. Оля, дякую тобі за емоції! Послухайте її слова. Перша медаль України на Олімпійських іграх в Парижі,

– написав Анатоліч.

З перемогою Ольгу Харлан також привітала Джамала, Надя Дорофєєва, Оля Полякова та багато інших зірок.

Які зірки привітали Харлан / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, бронза Ольги Харлан – це п'ята медаль Олімпіади у кар'єрі спортсменки. Таким чином вона стала рекордсменкою України, наздогнавши Яну Клочкову, яка мовчить про війну.