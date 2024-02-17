Вона виставила рідкісне фото з дівчиною, де Злата ще маленька. Ольга підкреслила, що "любить бути мамою" дівчини й написала донечці побажання.

Важливо У родині телеведучої Ольги Фреймут сталося горе

Донька Ольги Фреймут святкує день народження

Злату вже привітала мама. Вона опублікувала допис, в якому написала щирі слова доньці та показала їхнє спільне архівне фото.

Донечка, я так люблю бути твоєю мамою. Будь щасливою, моя дівчинка! З 18 днем народження тебе,

– написала зіркова матуся.

Злата Мітчелл – старша донька телеведучої

Дівчина є першою дитиною знаменитості. Її батько британця – Ніл Мітчелл.

Злата любить яскраво та відверто одягатись, чим часто викликає критику з боку підписників. Втім, зіркова матуся активно захищає дівчину в коментарях у соціальних мережах.

Донька телеведучої веде активний спосіб життя й часто подорожує. Зокрема, навіть приїжджала до України.

Зараз Злата проживає в Лос-Анджелесі, де здобуває освіту. Крім того, відомо, що вона займається танцями.

Зазначимо, що Ольга Фреймут також має семирічного сина Валерія та шестирічну доньку Євдокію від попередніх стосунків з колишнім продюсером "Нового каналу" Валерієм Локотком.