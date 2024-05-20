5 років після інавгурації Зеленського – як за цей час змінилось президентське подружжя

Рівно 5 років тому, 20 травня, відбулась інавгурація Володимира Зеленського. Це була важлива подія, як для українського народу, так і для президентської родини. Олена завжди була поруч у важливі для чоловіка моменти.

За 5 років президентства пара прожила чимало сумних і тривожних подій. Найгіршою стала – повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Подружжю довелось подолати не одну кризу в стосунках, як от: відстань, небезпека, рідкі зустрічі, відсутність сімейного затишку та тепла.

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Крім того, Олена Зеленська часта гостя за кордоном. Вона займається гуманітарними питання та їздить з офіційними візитами до представників різних країн. За час президентства Володимира Зеленського пара дала декілька інтервʼю в яких відверто поділилась своїми почуттями та розповіла як їм вдається попри складні обставини міцно триматись за руки та крокувати разом всупереч критиці та важким життєвим обставинам.

Пропонуємо згадати, як змінювалось подружжя Зеленських за останні п'ять років.

Подружжя Зеленських у день інавгурації / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Президентське подружжя вручає нагороду дівчинці із Закарпаття / Фото Офісу Президента

Олена та Володимир Зеленські відзначили День вишиванки / Фото з інстаграму першої леді

Володимир й Олена Зеленські взимку / Фото з інстаграму першої леді

Олена та Володимир Зеленські запустили флешмоб до Дня єднання України / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Володимир й Олена Зеленські на День Незалежності України / Фото з інстаграму першої леді

Подружжя Зеленських разом із родиною Байденів / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Перша леді привітала з Днем народження чоловіка / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Подружжя Зеленських вітає українців із Новим Роком / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Володимир та Олена Зеленські в інтерв'ю для американського Vogue / Фото Енні Лейбовіц

Подружжя Зеленських вітає українців із Новим Роком / Фото з інстаграму першої леді

Олена та Володимир Зеленські привітали українців із День вишиванки / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Сьогодні багато українських сімей переживають розлуку зі своїми рідними та коханими. Однак тільки сила духу та віра в перемогу допоможуть міцно вистояти на ногах.