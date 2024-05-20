5 років після інавгурації Зеленського – як за цей час змінилось президентське подружжя
Рівно 5 років тому, 20 травня, відбулась інавгурація Володимира Зеленського. Це була важлива подія, як для українського народу, так і для президентської родини. Олена завжди була поруч у важливі для чоловіка моменти.
За 5 років президентства пара прожила чимало сумних і тривожних подій. Найгіршою стала – повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Подружжю довелось подолати не одну кризу в стосунках, як от: відстань, небезпека, рідкі зустрічі, відсутність сімейного затишку та тепла.
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Крім того, Олена Зеленська часта гостя за кордоном. Вона займається гуманітарними питання та їздить з офіційними візитами до представників різних країн. За час президентства Володимира Зеленського пара дала декілька інтервʼю в яких відверто поділилась своїми почуттями та розповіла як їм вдається попри складні обставини міцно триматись за руки та крокувати разом всупереч критиці та важким життєвим обставинам.
Пропонуємо згадати, як змінювалось подружжя Зеленських за останні п'ять років.
Сьогодні багато українських сімей переживають розлуку зі своїми рідними та коханими. Однак тільки сила духу та віра в перемогу допоможуть міцно вистояти на ногах.