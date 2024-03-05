У нас нема складних періодів, – Зеленська розкрила секрет стосунків з чоловіком-президентом

Повномасштабна війна не змогла зруйнувати стосунки президента України та його дружини. Олена Зеленська зізналась, у чому їхній секрет.

Олена Зеленська розповіла, що саме допомогло їм зберегти стосунки. Вона зізналась, що у подружжя не ставалось кризових періодів.

До слова Бачив тіла вбитих сусідів, – Олена Зеленська розповіла про бойфренда доньки, який з Маріуполя

Олена Зеленська про стосунки з чоловіком

Ми – друзі, справжні друзі один для одного. І це – секрет наших стосунків. У нас нема складних періодів, ми розуміємо один одного і підтримуємо один одного. Це не просто слова на кшталт: "Молодець, я в тебе вірю, йди працюй",

– висловилась перша леді.

Дружина президента додала, що вони можуть підтримувати один одного, змушувати сміятися чи мотивувати до нових подвигів. До того ж Володимир Зеленський не соромиться виявляти почуття до дружини на публіці чи для преси.

"Ми відчуваємо один одного. Мені приємно, що він висловлює свої почуття до мене, коли говорить зі ЗМІ. Але мені не треба це чути, я і так знаю це", – зауважила Олена Зеленська.



Олена та Володимир Зеленські на вшануванні пам'яті героїв / Фото з інстаграму

Перша леді зауважила, що все-таки їхня комунікація щоразу змінюється. Деколи їм комфортно бути разом у тиші.

"Із кожним роком все складніше і складніше видумувати нові привітання (для соцмереж чи публічно - ред.). Адже ми стільки років разом. Інколи ми можемо просто помовчати поруч один з одним. І цього буде достатньо. Мені здається, це те, про що ми мріємо. Щоб було достатньо часу побути один з одним, щоб не треба було нікуди поспішати, нічого планувати. Це зараз наша мрія. Просто побути разом", – зауважила Олена Зеленська.

Зеленські рідко бачаться

Раніше перша леді коментувала, що їй з президентом не вдається бачитися часто. Зазвичай вони можуть зустрітися раз у тиждень на кілька годин, коли в лідера країни є трохи вільного часу.

Олена Зеленська описувала їхнє сімейне життя як "паралельне", адже графіки кожного не збігаються. Та вона намагається облаштувати комфортне життя принаймні для дітей.