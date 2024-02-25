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Олена Кравець показала архівне фото з донькою

Знаменитість привітала Марію з 21-річчям та показала їхні спільні з дівчиною світлини. Так, можна побачити кадри, де Маша ще маленька та вже зовсім доросла. Крім того, Олена Кравець залишила щемливе привітання донечці.

З днем народження, моя пташечко. Не втрачай своє світло, бо в цей день воно особливо потрібне! Люблю безмежно! Дякую, що обрала мене,

– написала акторка.



Олена Кравець з донькою Марією / Скриншот з інстаграм-сторіс

Олена Кравець запустила новий подкаст

Його вона створює разом зі своєю донькою Марією. Їхній проєкт називається "Поговоримо вдома". У випусках вони заглиблюються у табуйовані теми, яких часто уникають батьки та діти, а також ділиться особистими спостереженнями про стосунки матері та доньки.

"Все почалося з наших з Марією розмов на кухні. Довгих, глибоких, іноді суперечливих, ну, ви знаєте… Вирішили, що варто спробувати зняти подкаст на вічну тему "батьків та дітей", бо тема не розкрита. Вийшло дуже по-родинному, відверто, чесно. Згадували, сміялися, дивувалися", – зазначала раніше Олена Кравець.