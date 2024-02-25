З'ясувалося, що йому не сподобалася конкурсна пісня артисток. За словами режисера, який днями розповів, що мав інтим з чоловіком, розібрати текст неможливо.
Не пропустіть Олена Зеленська постала у новому образі й змінила зачіску: нове фото першої леді
Олексій Залевський розкритикував трек alyona alyona та Jerry Heil
Режисер поділився, що спершу не зрозумів жодного слова з пісні Teresa & Maria. У цьому йому допомогли титри.
Я розумію, що це модно, коли приглушений вокал. Але текст має бути якийсь, а не набір звуків. З погляду саундпродюсера, не розумію. Може вони на якихось високих частотах співають, які я не чую. Ну реально, розібрати текст неможливо. Це перша моя претензія. З емоційного погляду, так, є емоція… Ця пісня ну таке. Скажімо так,
– зазначив Олексій.
Водночас він підкреслив, що композиція KALUSH була чудовою. За його словами, навіть якби не було війни, то гурт все одно б виграв Євробачення-2022.
Інтерв'ю з Олексієм Залевським: дивіться відео онлайн
alyona alyona та Jerry Heil перемогли на Нацвідборі-2024
- Виконавиці представили пісню Teresa & Maria, яка підкреслює стійкість українських жінок під час війни.
- У фіналі Національного відбору співачки отримали 21 бал. Друге місце посів гурт Ziferblat, а трійку фіналістів закрив MELOVIN.
- alyona alyona та Jerry Hei вже підписали договір з "Суспільним Мовленням", закріпивши своє місце на міжнародному пісенному конкурсі.
- Дует вийде на сцену 7 травня у першому півфіналі Євробачення. Водночас довгоочікуваний гранд-фінал, де буде оголошено переможця, запланований на 11 травня.
- Цікаво, що букмекери пророкують Україні перше місце на Євробачення-2024. Однак слід зважати, що близько 10 країн ще не оголосили своїх представників на пісенний конкурс.