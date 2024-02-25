З'ясувалося, що йому не сподобалася конкурсна пісня артисток. За словами режисера, який днями розповів, що мав інтим з чоловіком, розібрати текст неможливо.

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Режисер поділився, що спершу не зрозумів жодного слова з пісні Teresa & Maria. У цьому йому допомогли титри.

Я розумію, що це модно, коли приглушений вокал. Але текст має бути якийсь, а не набір звуків. З погляду саундпродюсера, не розумію. Може вони на якихось високих частотах співають, які я не чую. Ну реально, розібрати текст неможливо. Це перша моя претензія. З емоційного погляду, так, є емоція… Ця пісня ну таке. Скажімо так,

– зазначив Олексій.

Водночас він підкреслив, що композиція KALUSH була чудовою. За його словами, навіть якби не було війни, то гурт все одно б виграв Євробачення-2022.

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