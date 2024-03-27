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Чому Олександр Волошин вирішив підстригтися налисо

Річ у тім, що блогер зі своїм кумом і колегою Лесиком вирішили відкрити збір на 2 мільйони гривень на пікапи для ЗСУ. Для того, щоб привернути до нього увагу інфлюенсери прийняли рішення побритися налисо.

Цього разу тачки потрібні нам. Скажу я це вам і новий збір відкриємо. Слід залишимо свій. Задонатити буде на краще. Знаємо, бо знову заново назбираємо. Важливий твій донат,

– співають у пісні Олександр та Лесик.

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