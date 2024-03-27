Цікаво Де зараз і чим займається Володимир Жогло, який був з Притулою у "Вар'яти-шоу"
Чому Олександр Волошин вирішив підстригтися налисо
Річ у тім, що блогер зі своїм кумом і колегою Лесиком вирішили відкрити збір на 2 мільйони гривень на пікапи для ЗСУ. Для того, щоб привернути до нього увагу інфлюенсери прийняли рішення побритися налисо.
Цього разу тачки потрібні нам. Скажу я це вам і новий збір відкриємо. Слід залишимо свій. Задонатити буде на краще. Знаємо, бо знову заново назбираємо. Важливий твій донат,
– співають у пісні Олександр та Лесик.
Хто ще з українських зірок змінював зачіски
- Співачка Злата Огнєвіч вирішила підстригти каре через внутрішні зміни.
- Телеведуча Леся Нікітюк обрала трендовий колір волосся, перефарбувавшись з блондинки в брюнетку, зберігши при цьому передні пасма волосся світлими.
- Перша леді Україна теж нещодавно дещо змінила імідж. Олена Зеленська вирішила вкоротити волосся і, ймовірно, пофарбувала його в тепліший колір.