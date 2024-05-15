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Що Олександр Волошин сказав про мобілізацію

Інфлюенсер переконаний, що в тилу він може більше допомагати війську, ніж на фронті.

Я розумію, що, якщо тут будуть такі, як я, які заробляють і акумулюють кошти, то пацанам там точно буде легше. Скільки ми передали цих машин, скільки ми передали коштів, скільки пацанів нам вдячні – ми б там такого не зробили. Перебуваючи там, я не зміг би заробляти кошти, не зміг би допомагати

– зазначив блогер.

Інтерв'ю з Олександром Волошиним: дивіться відео онлайн

Що інші зірки говорять про мобілізацію