У такий спосіб ексукраїнка вирішила пропіарити другий сезон свого шоу, яким розважає російських патріотів. З'ясувалося, що за час відсутності Марченко вже встигла змінити імідж, тож показала оновлену зачіску підписникам свого телеграм-каналу.

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Оксана Марченко активізувалась в соцмережах

Останній пост колаборантки був опублікований в середині квітня 2022 року, де вона благала звільнити її чоловіка, екснардепа Віктора Медведчука, з полону СБУ.

Тепер, після тривалої відсутності, колишня телезірка знову спілкується зі своєю аудиторією, але вже в новому образі. Вона перефарбувала волосся в темно-каштановий відтінок. Ймовірно, зірці мемів дуже подобаються такі зміни, тож вона навіть вирішила змінити головне фото свого телеграм-каналу. За її сторінкою, що цікаво, слідкує понад дві тисячі користувачів.

"Паломниця Оксана Марченко"