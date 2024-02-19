У такий спосіб ексукраїнка вирішила пропіарити другий сезон свого шоу, яким розважає російських патріотів. З'ясувалося, що за час відсутності Марченко вже встигла змінити імідж, тож показала оновлену зачіску підписникам свого телеграм-каналу.
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Оксана Марченко активізувалась в соцмережах
Останній пост колаборантки був опублікований в середині квітня 2022 року, де вона благала звільнити її чоловіка, екснардепа Віктора Медведчука, з полону СБУ.
Тепер, після тривалої відсутності, колишня телезірка знову спілкується зі своєю аудиторією, але вже в новому образі. Вона перефарбувала волосся в темно-каштановий відтінок. Ймовірно, зірці мемів дуже подобаються такі зміни, тож вона навіть вирішила змінити головне фото свого телеграм-каналу. За її сторінкою, що цікаво, слідкує понад дві тисячі користувачів.
"Паломниця Оксана Марченко"
- Колишня ведуча українських талант-шоу подалася на телебачення до Z-патріотів, де випускає свою шоу.
- Що цікаво, всього вже є два сезони цього проєкту "паломниці".
- Під час програми ексукраїнка Марченко відвідує російські церкви з рюкзаком і розповідає історію про "порятунок" свого коханого з полону.
- Крім того, вона веде відверті дискусії про Російську православну церкву з людьми, які поділяють її пропутінські погляди, наприклад, з кремлівським естрадним артистом Миколою Басковим та російським актором Мілошем Биковичем.