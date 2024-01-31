Важливо У родині телеведучої Ольги Фреймут сталося горе

Оксана Білозір – учасниця бойових дій в Афганістані

З'ясувалося, що знаменитість двічі приїжджала до Афганістану за часів радянської влади, провівши там загалом шість місяців. Вона була в ролі артистки. Так, на власні очі знаменитість бачила, вибухи, снаряди та інші реалії жорстокої війни.

Ми співали для наших бійців. І якщо бійці могли бути в Афганістані два-три роки в одній провінції, то ми, артисти, їздили по всьому Афганістану. Їздили БТРами, літали вертольотами, тобто це все було небезпечно. Нас і обстрілювали, і автобус підривали. Я маю чотири медалі "За відвагу",

– поділилася артистка.

Інтерв'ю з Оксаною Білозір: дивіться відео онлайн

Як участь в афганській війні допомогла Білозір в Україні

Народна артистка України зізналася, що її навички стали неоціненними, коли вона взялася за місію з визволення українських солдатів з сепаратистського полону на сході України у 2014 році.

Оксана Білозір зазначила, що тоді вона стала голосом, якому довіряють, під час переговорів про обмін полоненими та заручниками