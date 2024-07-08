Сестра Єфросиніної, яка живе в Москві, відреагувала на ракетний удар по Охматдиту одним символом
Джерело:Ліза Ющенко
Сестра Маші Єфросиніної Ліза Ющенко, яка живе в Москві, спромоглась викласти пост на тлі масованого обстрілу України. Її вистачило всього на один емоджі.
Ліза Ющенко мовчить про повномасштабне вторгнення та вбивства українців. У трагічний день, коли російські окупанти цілеспрямовано вдарили по дитячій лікарні "Охматдит", вона насмілилась викласти інстаграм-сторіз.
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Та навіть цього разу сестра Маші Єфросиніної не написала ні слова у бік загарбників, а лише виставила емоджі у вигляді розбитого серця на чорному тлі.
"Красномовна" реакція Лізи Ющенко / Фото з інстаграм-сторіз
Вочевидь, це максимум позиції та сумління Лізи Ющенко, яка не спроможна відмовитися від оплати податків в казну країни-агресора.
Що відомо про Лізу Ющенко
- Поки Маша Єфросиніна чекає на чоловіка з війни, її сестра досі не висловила свою позицію. Ліза Ющенко ще кілька років тому переїхала до Росії. Звідти вона не виїхала навіть попри повномасштабне вторгнення. У своєму інстаграмі жінка хизується дорогим одягом, аксесуарами, відвідуванням "елітних" закладів і відпочинком за кордоном.
- 24 лютого 2022 року Ліза Ющенко зробила допис із закликом війни, а у свій день народження вона помріяла про мир.
Маша Єфросиніна не спілкується з рідною сестрою, для неї це болюча тема. Ведуча вважає, що не повинна відповідати за вчинки Лізи Ющенко.