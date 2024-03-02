Цікаво Після погроз на "Міс Європи": Росія не братиме участі у престижному конкурсі "Міс Світу"

Джамала

Співачка опублікувала наслідки влучання дрону-камікадзе в Одесі та розповіла про нічну атаку українською та англійською мовами.

Мої співчуття постраждалим та їхнім близьким,

– підкреслила артистка.



Джамала відреагувала на нічну атаку росіян по Одесі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Віталій Козловський

Співак поширив відео з наслідками російської атаки.

"А тим часом терор продовжується", – гнівно зазначив артист.



Віталій Козловський відреагував на нічний обстріл Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс

Маша Єфросиніна

Телеведуча поширила наслідки російського обстрілу й написала емоційний коментар англійською мовою.

Ще одна трагічна ніч у моїй країні. Наш ворог повністю у крові українців. Росія – країна терористка,

– підкреслила знаменитість.



Маша Єфросиніна відреагувала на нічну атаку росіян по Одесі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар поділився фото пошкодженої дев'ятиповерхівки й показав кадри з Харкова, який росіяни також обстріляли.

Христина Горняк

Блогерка поширила кадри зруйнованого будинку в Одесі, вшанувала загиблих та подякувала українським військовим.

"Просто вже немає сил… Щодня болить за кожен куточок моєї рідної України та за кожну душу, що померла, бо люди – найбільша цінність. Навіть у найстрашніших снах я не могла подумати, що колись з нами може таке статись. Геноцид", – додала інфлюенсерка.



Христина Горняк відреагувала на нічну атаку росіян по Одесі / Скриншот з інстаграм-сторіс



Христина Горняк відреагувала на нічну атаку росіян по Одесі / Скриншот з інстаграм-сторіс

alyona alyona, Юлія Саніна, Надя Дорофєєв, Монатік та інші знаменитості також емоційно реагують на російський обстріл. Вони у своїх інстаграм-сторіс показали наслідки нічної атаки та висловили співчуття родинам постраждалих та загиблих.

Нічна атака по території України

Росіяни атакували Одесу 8 безпілотниками-камікадзе типу "Шахед". ППО успішно збила 7 з них.

Сили протиповітряної оборони працювали в напруженому режимі фактично цілу годину. Це не дуже характерна риса подібних російських атак. Зазвичай вони розтягнуті в часі. Тут же була ущільнена, скажімо так, атака одночасно з різних напрямків і зі складними маневрами. Дрони заходили в повітряний простір над Одесою, зокрема маневруючи між житловими будинками,

– зазначила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.