Цікаво Після погроз на "Міс Європи": Росія не братиме участі у престижному конкурсі "Міс Світу"
Джамала
Співачка опублікувала наслідки влучання дрону-камікадзе в Одесі та розповіла про нічну атаку українською та англійською мовами.
Мої співчуття постраждалим та їхнім близьким,
– підкреслила артистка.
Джамала відреагувала на нічну атаку росіян по Одесі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Віталій Козловський
Співак поширив відео з наслідками російської атаки.
"А тим часом терор продовжується", – гнівно зазначив артист.
Віталій Козловський відреагував на нічний обстріл Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс
Маша Єфросиніна
Телеведуча поширила наслідки російського обстрілу й написала емоційний коментар англійською мовою.
Ще одна трагічна ніч у моїй країні. Наш ворог повністю у крові українців. Росія – країна терористка,
– підкреслила знаменитість.
Маша Єфросиніна відреагувала на нічну атаку росіян по Одесі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ектор Хіменес-Браво
Шеф-кухар поділився фото пошкодженої дев'ятиповерхівки й показав кадри з Харкова, який росіяни також обстріляли.
Христина Горняк
Блогерка поширила кадри зруйнованого будинку в Одесі, вшанувала загиблих та подякувала українським військовим.
"Просто вже немає сил… Щодня болить за кожен куточок моєї рідної України та за кожну душу, що померла, бо люди – найбільша цінність. Навіть у найстрашніших снах я не могла подумати, що колись з нами може таке статись. Геноцид", – додала інфлюенсерка.
Христина Горняк відреагувала на нічну атаку росіян по Одесі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Христина Горняк відреагувала на нічну атаку росіян по Одесі / Скриншот з інстаграм-сторіс
alyona alyona, Юлія Саніна, Надя Дорофєєв, Монатік та інші знаменитості також емоційно реагують на російський обстріл. Вони у своїх інстаграм-сторіс показали наслідки нічної атаки та висловили співчуття родинам постраждалих та загиблих.
Нічна атака по території України
- Росіяни атакували Одесу 8 безпілотниками-камікадзе типу "Шахед". ППО успішно збила 7 з них.
Сили протиповітряної оборони працювали в напруженому режимі фактично цілу годину. Це не дуже характерна риса подібних російських атак. Зазвичай вони розтягнуті в часі. Тут же була ущільнена, скажімо так, атака одночасно з різних напрямків і зі складними маневрами. Дрони заходили в повітряний простір над Одесою, зокрема маневруючи між житловими будинками,
– зазначила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
- Так, один дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок, що призвело до руйнування 18 квартир і часткового обвалення під'їзду.
- Ракетна атака також завдала шкоди об'єктам критичної інфраструктури, залишивши деякі будівлі без опалення.
- Внаслідок нічної російської атаки 3 людини загинули, ще 8 отримали поранення. Крім того, різко зросла кількість зниклих безвісти: станом на 11:30 12 осіб, у тому числі 4 дітей, досі вважаються зниклими безвісти.