Його поширила фанатка й керівниця офіційного фан-клубу виконавця Валерія Барон. Вони зі співаком сфотографувалися на тлі драматичного театру в Німеччині.

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Нове фото Олега Винника з Берліну

На знімку співак обіймав свою прихильницю Валерію Барон перед драматичним театром Theater des Westens у Берліні. І винник, і його шанувальниця виглядають на фотографії радісними.

Цікаво, що це фото Валерія поширила у свій день народження.

Дякую, Всесвіте. За моє явлення в цей день. Дякую, мій Новий рік,

– написала під фото жінка.

Олег Винник живе за кордоном