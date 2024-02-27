Його поширила фанатка й керівниця офіційного фан-клубу виконавця Валерія Барон. Вони зі співаком сфотографувалися на тлі драматичного театру в Німеччині.
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Нове фото Олега Винника з Берліну
На знімку співак обіймав свою прихильницю Валерію Барон перед драматичним театром Theater des Westens у Берліні. І винник, і його шанувальниця виглядають на фотографії радісними.
Цікаво, що це фото Валерія поширила у свій день народження.
Дякую, Всесвіте. За моє явлення в цей день. Дякую, мій Новий рік,
– написала під фото жінка.
Олег Винник живе за кордоном
- Він виїхав в Німеччину 26 лютого 2022 року. За словами співака, йому це вдалося зробити, оскільки він є резидентом країни.
- Після переїзду артист тривалий час не виходив на зв'язок з шанувальниками.
- Перше інтерв'ю він дав лише влітку минулого року. Тоді Винник розповів про боротьбу з рідкісною хворобою та лікування в Німеччині, хоча й вирішив не розголошувати точний діагноз.
- Через деякий час у мережі з'явилися чутки про можливе повернення виконавця на сцену "під соусом допомоги ЗСУ" через фінансові труднощі. Однак команда артиста пояснила, що ці чутки не відповідають дійсності.
- Крім того, представниця Винника заявив, що про будь-які його майбутні концерти повідомляти безпосередньо він сам.
- Цікаво, що артист не планує перекладати свої російськомовні хіти.