Нова кохана Тома Круза допомагає російським терористам

З'ясувалося, що Ельсіна Хайрова та її батько передали окупантам безпілотники, прилади нічного бачення та бронезахист. Їм навіть вручили за це грамоти.

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Про "подарунок" від Ельсіни та її тата Ріната Хайрова, який є колишнім депутатом Держдуми в Росії, сказав командир батальйону "Спарта" Артем Жога. Крім того, опублікували дві грамоти, які вручили росіянці та її батькові. Там написали таку інформацію: "Ви робите внесок у виповнення задач на просторах "Донецької Народної Республіки", попри так названі санкції на адресу як "ДНР" і Російської Федерації, так і конкретно нашого батальйону. Ми раді бачити вас серед наших поплічників і готові заявити про це всюди, де буде необхідно".

Водночас слід зазначити, що не відомо, коли саме було зняте це відео. Втім, в оприлюдненому ролику згадується пропагандистський фільм "Альфа Р", який розповідає про"маловідомий епізод війни на Донбасі". Стрічка була знята за сприяння Росії та вийшов у 2020 році.

Ймовірні стосунки Тома Круза та Ельсіни Хайрової

Днями в мережу потрапили світлини 61-річного актора та 36-річної моделі на вечірці у Лондоні. Цікаво, що серед присутніх були переважно російськомовні.

Зазначимо, що батько Хайрової заперечив стосунки доньки з американським актором:"Це нісенітниця повна... Бруд оплачуваний, який зливають".

Додамо, що Ельсіна зараз має британське громадянство. До того ж відомо, що вона раніше була одружена з російським магнатом Дмитром Цвєтковим.