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Як Ніколас Карма прокоментував ситуацію з інспекторкою митниці
Блогер зізнався, що зовсім не очікував, що його відео наробить стільки галасу в мережі.
Добре, що я на антидепресантах і мені море по коліна зараз. Ніхто мені не погрожує, все добре,
– сказав інфлюенсер.
Він поділився, що знайомиться зі своїми героями поверхневе, тож про вид діяльність Юлії Дриги дізнався лише згодом. Водночас невдовзі після того, як Карма опублікував відео в тіктоці, жінка зв'язалася з ним і попросила видалити ролик. За словами блогера, жінка зробила це "лагідно".
Я його архівував, бо поважаю право на приватність своїх героїв і я таке робив вже декілька десятків разів. Я видаляв відео, тому що є різні ситуації. Людей хейтили й вони не могли з цим впоратись. Тут нічого такого немає,
– пояснив Ніколас.
Втім, вже після того, як ролик розлетівся інтернетом і Юлія дала інтерв'ю, де все пояснила, вона сказала, що Ніколас може його розархівувати, що блогер і зробив.
Що такого було у відео з інспекторкою митниці
- Річ у тім, що Юлія Дрига – головна державна інспекторка відділу складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження ним управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці. У 2023 році жінка задекларувала дохід у розмірі близько 180 тисяч гривень. Водночас вартість її луку, у відео Ніколаса Карми, сягає 8 тисяч доларів, що значно перевищує річний дохід Юлії.
- Водночас інспекторка пояснила, що Cartier, яке вона носить, копія, а сумка Louis Vuitton – стара колекція.
- Навіть попри це Юлію звільнили. Це сталося всього за годину після публікації відео, 12 квітня.