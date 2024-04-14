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Як Ніколас Карма прокоментував ситуацію з інспекторкою митниці

Блогер зізнався, що зовсім не очікував, що його відео наробить стільки галасу в мережі.

Добре, що я на антидепресантах і мені море по коліна зараз. Ніхто мені не погрожує, все добре,

– сказав інфлюенсер.

Він поділився, що знайомиться зі своїми героями поверхневе, тож про вид діяльність Юлії Дриги дізнався лише згодом. Водночас невдовзі після того, як Карма опублікував відео в тіктоці, жінка зв'язалася з ним і попросила видалити ролик. За словами блогера, жінка зробила це "лагідно".

Я його архівував, бо поважаю право на приватність своїх героїв і я таке робив вже декілька десятків разів. Я видаляв відео, тому що є різні ситуації. Людей хейтили й вони не могли з цим впоратись. Тут нічого такого немає,

– пояснив Ніколас.

Втім, вже після того, як ролик розлетівся інтернетом і Юлія дала інтерв'ю, де все пояснила, вона сказала, що Ніколас може його розархівувати, що блогер і зробив.

Що такого було у відео з інспекторкою митниці