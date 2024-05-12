З'ясувалося, що не всі задоволені результатами суддівського голосування. Чимало єврофанів вважають, що перше місце мав отримати учасник Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Він, що цікаво, був лідером за прогнозами букмекерів. Його шанси на перемогу оцінювали у приголомшливих 42%, а Nemo з конкурсною композицією The Code займали третє місце.

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Як у мережі відреагували на перемогу Nemo

Виконавці отримали значну кількість похвали та привітань з приводу перемоги. Шанувальники висловили свою гордість і захоплення артистизмом Nemo і їхньою відданістю своїй справі.

"Так пишаюсь вами! Ви зробили Швейцарію гордою. Дякуємо за те, що вклали свою чесність і історію у своє мистецтво. Ми любимо вас, Nemo";

"Вони такі милі";

"Краща пісня перемогла! Вітаю, Nemo! Ви зламали Code";

"Вітаємо. Абсолютно заслужено";

"Заслужено";

"Nemo, ми любимо вас";

"О так, ти зробив це";

"Дуже пишаємось. Любимо вас";

"Вітаємо, Nemo. Любимо вас дуже сильно".

Реакція мережі на перемогу Nemo / Скриншоти з інстаграму

Втім, не усі вважають, що перемога Nemo була заслуженою. Деякі єврофани переконані, що переможцем Євробачення-2024 мав стати представник Хорватії Baby Lasagna.

"Хорватія була дійсно кращою. Євробачення зараз справді сміття";

"Хорватія виграла телеголосування, але журі не дозволило перемогти такій маленькій країні";

"Хорватію пограбували";

"Хорватія заслуговує на перемогу";

"Хорватія є переможцем для публіки".

Реакція мережі на перемогу Nemo / Скриншоти з інстаграму

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