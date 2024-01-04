Раніше стало відомо, що туди додали й акторку Ірину Гатун, яка виконала роль мешканки Скадовська, що погано говорить українською. Причиною стала "участь у спробах легалізації окупації АР Крим Росією" та "публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російсько-фашистськими загарбниками територіях".

Важливо Жарт про "с*ськ*довська" і висміювання жінок: як навколо "Кварталу 95" виник гучний скандал

Юрія Великого додали в базу "Миротворець"

Профіль актора "Кварталу 95" з'явився на сайті волонтерського сайту 3 січня.

Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російсько-фашистськими загарбниками територіях,

– зазначили на сайті.



Юрія Великого додали в базу "Миротворець" / Скриншот з сайту

Що таке "Миротворець" Центр "Миротвторець" – це громадська організація, яка активно займається вивченням ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Вона була створена ще у 2014 році під егідою волонтерської групи "Народний тил".

Новорічний номер "Кварталу 95": чому виник скандал