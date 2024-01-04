Раніше стало відомо, що туди додали й акторку Ірину Гатун, яка виконала роль мешканки Скадовська, що погано говорить українською. Причиною стала "участь у спробах легалізації окупації АР Крим Росією" та "публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російсько-фашистськими загарбниками територіях".
Важливо Жарт про "с*ськ*довська" і висміювання жінок: як навколо "Кварталу 95" виник гучний скандал
Юрія Великого додали в базу "Миротворець"
Профіль актора "Кварталу 95" з'явився на сайті волонтерського сайту 3 січня.
Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російсько-фашистськими загарбниками територіях,
– зазначили на сайті.
Юрія Великого додали в базу "Миротворець" / Скриншот з сайту
Що таке "Миротворець"Центр "Миротвторець" – це громадська організація, яка активно займається вивченням ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Вона була створена ще у 2014 році під егідою волонтерської групи "Народний тил".
Новорічний номер "Кварталу 95": чому виник скандал
- Гумористи "Вечірнього кварталу" пожартували про переселенку з окупованого росіянами Скадовська, яка начебто не могла й два слова зв'язати російською. Зокрема, вона сказала, що "с*с*кадовська", тому досі "разговорювала на росіянському язику", а українську мову "вирчала" у школі, втім всі слова вже "позаблювала".
- Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розкритикував це. Він переконаний, що жартувати про місто, яке майже два роки перебуває в окупації, недоречно. Крім того, Яковлєв підкреслив, що хоч в Скадовську справді є багато російськомовних жителів, вони добре розуміють і розмовляють українською.
- У відповідь на відеозвернення мера Скадовська кварталівець Юрій Великий перепросив. Він уточнив, що їхній номер був спрямований на те, щоб заохотити українців вивчати державну мову, а не образити. "Квартал 95" підтримав позицію коміка.
- Згодом стало відомо, що головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич звернулася зі скаргою на "1+1" до комісії з журналістської етики. Вона стверджує, що в жарті коміків "Вечірнього кварталу" є дискримінацію вихідців з Півдня та Сходу України за мовною ознакою.
- Водночас телеканал "1+1" пообіцяв видалити скандальне відео з ютубу та вилучити його зі свого концертного запису.