Зокрема, стало відомо хто саме проводив операцію принцесі Уельській. Це, як з'ясувалося, були не британські хірурги.

Не пропустіть Королева Камілла уперше за довгий час поділилася подробицями самопочуття онкохворого Чарльза ІІІ

Які саме подробиці про операцію Кейт Міддлтон стали відомі

Виявилося, що хірургічне втручання Її Високості проводили лікарі з престижної римської клініки Gemelli. Клініка, відома своїми шанованими медичними фахівцями, має досвід лікування високопоставлених осіб. Сере них – Папа Римський Франциск.

Що відомо про операцію Кейт Міддлтон