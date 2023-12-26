За словами фронтмена, це була наймасштабніша шахрайська схема в українському шоубізнесі. Шахрай лише в гурту забрав понад 3,5 мільйони гривень та зник.

Не пропустіть Після довгих років очікування: переможець "Танців з зірками" Євген Кот вперше стане батьком

Олег Собчук назвав суму, на яку їх "кинув" організатор

Як розповів співак, квитки майже на всі концерти їхнього гурту розпродані, однак нічого не оплачено. Так, власник концертної компанії вкрав близько 3,6 мільйона гривень й просто зник з цими коштами. Попри це, колектив вирішив не підводити фанів і проведуть виступи.

Ще є Злата Огнєвіч, Тарас Чубай та Руслана... Ми маємо ситуацію, коли в нас проданий тур, у більшості міст – аншлаги, а ні за що не проплачено. І грошей немає. А скасувати концерти й повернути людям кошти не можемо, бо їх немає. Щоб не підвести прихильників, ми взяли на себе відповідальність провести ці концерти. Сподіваємося, що шахрая знайдуть, він понесе відповідальність,

– поділився артист.