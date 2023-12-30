Так, 24 Канал зібрав інформацію про українських зірок, які відійшли у вічність у 2023 році. Про смерть Ольги Кузьменко, Романа Іваненка, Ніни Матвієнко й інших – читайте далі.

Важливо Їх оплакував весь світ: хто зі світових зірок помер у 2023 році

Любомир Футорський

Засновник відомої групи "Мертвий Півень" помер 20 лютого 2023 року у віці 50 років. Близькі повідомили, що це була раптова смерть.

Роман Іваненко

Зірка "Ліги Сміху" та учасник команди "Наш формат" на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до лав ЗСУ. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді. На жаль, 24 січня Роман потрапив у полон, отримавши тяжке поранення, а 28 лютого Іваненко помер. Лише 11 березня його евакуювали "на щиті".

Євгеній Щавлінський

15 березня перестало битися серце співака та учасника "Голосу країни" Євгена Щавлінського. Артист помер від раку четвертої стадії.

Олександр Рожко

Військовий та співак відійшов у вічність 29 березня у Львові. Він помер через важку хворобу.



Олександр Рожко / Фото з соцмереж

Павло Дремлюженко

Відомий музикант і композитор помер 29 березня після мужньої боротьби з раком крові.

Костянтин Старовицький

Висококваліфікований музикант, диригент і артист оркестру загинув у віці 40 років на війні. Передчасна загибель військового сталася 5 квітня на Краматорському напрямку.



Костянтин Старовицький / Фото з соцмереж

Антон Дербілов

Скульптор, художник і музикант Антон Дербілов, а з початком повномасштабного вторгнення військовий, відомий під псевдонімом "Патрік", трагічно загинув на передовій. Він служив у 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії, але загинув 6 квітня під час запеклих боїв за звільнення села Кремінна Луганської області.

Володимир Макаровський

У ніч на 28 квітня Росія здійснила цинічний удар по багатоповерховому будинку в Умані, що призвело до руйнівних втрат. Тоді загинули щонайменше 15 осіб, у тому числі відомий рок-музикант Володимир Макаровський з Миколаєва. Він був видатним учасником популярної рок-групи "Фокстрот".

Музикант помер в лікарні від отриманих травм внаслідок обстрілу.

Левко Дутківський

На 80-му році життя відійшов у вічність відомий український композитор, шановний засновник ВІА "Смерічка". Його смерть настала 16 травня в кардіологічному центрі Чернівців. Дутківський переніс інфаркт і коронавірус.

Вікторія Амеліна

В липні Росія здійснила нищівну атаку на центр Краматорська, що призвело до значних втрат і поранень серед мирних українських громадян. Українська письменниця Вікторія Амеліна померла від травм, отриманих під час нападу.

Володимир Єфімов

61-річний артист став популярним завдяки жартівливому хіту "Кабан печений, курка з майонезом". Втім, дружина Єфімова вирішила не розголошувати причини його смерті, яка сталася у вересні цього року.

Ольга Кузьменко

Мати Кузьми Скрябіна пішла з життя в вересні у віці 76 років.

Ніна Матвієнко

Народна артистка України відійшла у вічність 8 жовтня в 75 років. Причиною цього стала тяжка хвороба. Водночас співачка не дожила до свого 76-річчя всього 2 дні.

Олександр Востряков

Народний артист України помер у віці 79 років. Причину його смерті вирішили не розголошувати.

Сергій Сивохо

Український телеведучий, колишній гравець КВК Сергій Сивохо помер вночі 17 жовтня. Йому було 54 роки. Відомо, що в чоловіка були значні проблеми зі здоров'ям.

Анатолій Васянович

У листопаді телеведучий, диктор, актор та заслужений журналіст України Анатолій Васянович пішов з життя у 81 рік.

Сергій Архипчук

Він був режисером та постановником першого рок-фестивалю "Червона рута". Чоловік помер 3 листопада, бо протягом останніх місяців боровся зі складною хворобою. Йому було 62 роки.

Тадей Едер

Колишній директор Львівської опери очолював театр протягом майже двох десятиліть, з 1998 до 2017 рік. Під його керівництвом оперний театр пережив неабиякий розвиток і зміцнив свої позиції на міжнародній арені. Сумна звістка про смерть Едера з'явилася 16 грудня.

Олександр Мокровольський

22 грудня, відійшов у вічність відомий український перекладач, журналіст, поет і художник Олександр Мокровольський на 77-му році життя. Видатний діяч здобув популярність завдяки перекладам культових творів Джона Толкіна "Гобіт" і "Володар перснів". Точна причина смерті письменника залишається невідомою, але за повідомленнями, його знайшли мертвим у своїй кімнаті.

Ігор Янович

Сучасний художник отримав світове визнання та зумів захопити глядачів у багатьох країнах, таких як Польща, Німеччина, Литва та Греція. Він помер 28 грудня. Митцю було 79 років.