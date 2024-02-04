Детальніше про все цікаве, що сталося за цей тиждень в українському шоубізі – розповість 24 Канал.

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Нацвідбір-2024: все що наразі відомо

Довгоочікуваний Національний відбір на пісенний конкурс Євробачення-2024 розпочався 3 лютого. Його ведучими стали Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак. Водночас до складу журі увійшли Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.

Загалом за можливість представляти Україну в Мальме змагаються 11 талановитих співаків. Серед них YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, Alyona Alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY та NAHABA.

За оцінками букмекерів, Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria лідирують у шансах на перемогу в конкурсі.

Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Другу позицію посідає MELOVIN та трек DREAMER, а на третє місце претендує ANKA з композицією "Палала".

Втім, оголошення переможця затримується через непередбачувані обставини. Після відкриття голосування в застосунку Дія виникли технічні труднощі. Причиною збоїв у роботі системи називають надмірний наплив запитів від охочих проголосувати.

Водночас 4 лютого о 19:05 розпочнеться пряма трансляція, де українці дізнаються ім'я переможця.

Цікаво, що на цьому скандали довкола Нацвідбору-2024 не закінчилися. SKYLERR, одна з фіналісток конкурсу, зробила несподівану заяву щодо своєї кандидатури. Співачка повідомила, що відмовляється від участі в Нацвідборі, посилаючись на занепокоєння щодо правдивості результатів голосування через збій у Дії.

Організатори Національного відбору на Євробачення вже відреагували на таку заяву артистки. Вони підкреслили, що на даному етапі конкурсу немає жодних вагомих підстав для усунення її від участі в конкурсі. Відповідно до правил шоу, таке рішення не може бути прийняте. Однак організатори додали, що якщо SKYLERR переможе, то вона може відмовитися від ролі представниці України на міжнародному пісенному конкурсі в Мальме, який відбудеться у травні.

Джамала вагітна

Це третя вагітність співачки. Вона з чоловіком також виховує двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.

При надії. Це настільки глибоко… і зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов,

– написала знаменитість.

Зашквар ютуберів Петрова й Іванова

Нещодавно політтехнолог Володимир Петров і колишній прокурор Сергій Іванов з каналу "Ісландія" публічно присоромили співачку Alyona Alyona. Так, Петров сказав, що артистка є "простою під'їздною хабалкою", тому не може бути лідеркою думок. Іванов, своєю чергою, поставив недоречне питання про те, чи посадив би Петров артистку до себе на руки.

З образами зіткнулася й Аліна Доротюк, яка брала інтерв'ю у блогерки "Люди з Голлівуда". Експрокурор зазначив, що журналістка нібито "спеціалізується по тупих візаві".

Крім того, ютубери принижували зовнішність вищезазначених дівчат.

Відомо, що після цього інциденту реперка та інтерв'юерка роздумують над тим, щоб подати до суду на блогерів.

Оксана Забужко – членкиня журі Берлінале

Українську письменницю та культурну діячку обрали членом міжнародного журі майбутнього 74-го Берлінського кінофестивалю.

Довгоочікуваний Берлінале пройде з 15 до 25 лютого, а офіційна церемонія нагородження відбудеться 24 лютого.

Українські фільми також будуть представлені в конкурсній програмі кінофестивалю: відбудеться прем'єра двох документальних та однієї художньої стрічки.



Оксана Забужко / Фото Берлінале, Agnete Brun

Нові подробиці про Соню Морозюк

У процесі розслідування активів Ігоря Гринкевича було виявлено 17 квартир, частина з яких зареєстрована на членів його родини. Зокрема, дві з них належать Софії Морозюк. Крім того, у переліку майна є галерея художниці за 4,6 мільйона гривень. ДБР мало арештувати ці об'єкти, втім, Соня сховала своє майно.

Річ у тім, що художниця 15 січня взяла позику в розмірі 6 мільйонів 700 тисяч гривень у своєї мами Ліліани Семенюти. У такий спосіб Морозюк наклала нотаріальне обтяження на всі три об'єкти нерухомості. Ця домовленість була зареєстрована як іпотечний договір.

З'ясувалося, що наявність іпотеки захищає майно Соні від арешту або конфіскації доти, доки вона продовжує здійснювати платежі.

Це ще не все. Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Соня Морозюк вже була заміжня. Її колишній чоловік, Роман Заліпа, займається будівельним бізнесом. Пара обмінялася обітницями в грудні 2022 року, але їхній союз був недовгим, оскільки вони прийняли рішення розлучитися у вересні 2023 року. Цікаво, що в цей період Морозюк вже мала стосунки зі скандальним Романом Гринкевичем.

ТСН дізналась, що приховує Соня Морозюк: дивіться відео онлайн