Зокрема, артистку обурила фраза про що, її коханий нібито надто часто буває у відпустках. Насправді ж Наталія підкреслила, що їм з чоловіком вдалося провести лише один день разом.

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Наталка Денисенко заступилася за чоловіка-військового

Акторка відповіла на гнівний коментар щодо того, що її чоловік нібито щомісяця їздить у відпустки й "прикривається службою в ЗСУ". Так, Наталія розповіла, що Андрій – простий солдат, який був в Одесі на навчаннях і йому вдалося в неділю, у вихідний від лекцій й полігону в академії, відпроситися та провести час з родиною.

Те, що я побачилася зі своїм чоловіком на один день, у неділю! У мене випав щасливий випадок, що він був на навчаннях, що я приїхала. Що в мене з'явилася ця можливість,

– наголосила акторка.

Знаменитість додала, що для здобуття перемоги українцям потрібно об'єднуватись та співпереживати одне одному, а не сваритися.

Шановні, поки ми будемо жерти один одного, ми ніколи не переможемо! Перемоги не буде без підтримки й любові. Хтось одягає маску "справедливості", а за нею ховається ненависть, заздрість і злість. Люди так не можна, – підкреслила Денисенко.

Як Наталка Денисенко провела час з чоловіком

Артистка з чоловіком-військовим та сином були разом 31 грудня. Для того, щоб зустрітися з коханим Наталка приїхала з Києва до Одеси навіть попри масштабні обстріли росіян.

У цей сімейний день родина прогулялась Одесою, відвідала океанаріум, поплавала в басейні та просто гарно відзначили Новий рік втрьох.