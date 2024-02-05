Річ у тім, що аферисти поширюють інформацію про шоу з Наталією Могилевської. Для того, щоб взяти в ньому участь треба заплатити кошти. Втім, співачка закликала нікому нічого не відправляти, бо це шахраї.

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Як Наталія Могилевська стала жертвою шахраїв

Співачка розповіла, що в соцмережах активно шириться інформація про те, що вона нібито бере участь в дитячому конкурсі талантів. Виявляється, організатори активно приймають заявки та беруть фінансовий внесок за участь. Втім, виконавиця наголосила, що не беру участі у цьому конкурсі.

Вся правдива інформація тільки на моїх офіційних сторінках. Перевіряйте інформацію також за номерами, закріпленими в описі мого профілю,

– підкреслила знаменитість.

Могилевська додала, щоб люди не купували жодних медичних препаратів, які рекламують від її імені. За словами артистки, це теж фейк.

Українська акторка Катерина Тишкеич мала схожу ситуацію

Знаменитість у грудні потрапила до реанімації. Вона захворіла на сепсис, що призвело до серйозних пошкоджень її легень, печінки та серця. Недоброчесні люди скористалися цим і створили тікток-акаунт під ім'ям актриси. Вони запустили збір коштів на її лікування. Однак сама Катерина наголосила, що наразі жодних зборів на її лікування немає.

До того ж в шахраї писали людям в особисті повідомлення, де теж просили гроші на допомогу Катерині. Водночас актора підкреслила, що таким не займається.

"Для цих людей у пеклі має бути окремий котел", – написала Тишкевич.