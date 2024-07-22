Наталія Могилевська показала, як збирається з доньками на відпочинок: зворушливе відео

Співачка Наталія Могилевська поділилась новими кадрами зі своїми доньками. Артистка показала, як вирушає з ними на відпочинок.

На своїй сторінці Наталія Могилевська опублікувала зворушливі відео, де показала, як вирушає назустріч пригодам з доньками. Зіркова мама разом з дітьми їде на відпочинок.

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Співачка показала, як розповіла про море молодшій доньці Софії, а вона з радістю побігла обирати одяг. У відео Наталія Могилевська також поділилась, як вона з дітьми добиралась до вокзалу та вже їхала у потягу. Маленька Софійка так захопилась, що заснула з набором іграшок для гри в піску.

Наталія Могилевська з доньками вирушила на море: відео

Ймовірно, Наталія Могилевська з доньками поїхала в Одесу. Вона отримала коментар про те, що на пляжах зараз небезпечно. Співачка відповіла, що не боїться.

"Ми живемо в Києві… Я вважаю, ймовірність стати жертвою обстрілів не більшою, ніж потрапити в автомобільну аварію. Звучить страшно, а насправді – статистика дуже спокійна, особливо якщо спускатися в бомбосховище. Вибачте, я ніколи цю паніку не підтримувала. Та і бояться зазвичай ті, хто за кордоном", – каже артистка.

Нагадаємо, Наталія Могилевська всиновила двох дівчаток у 2022 році. Це дві сестри: 12-річна Мішель та 4-річна Софія.