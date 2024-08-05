Поки Потап за кордоном: Настя Каменських виступила в Одесі та закликала звільнити "азовців"

Співачка Настя Каменських повернулась до України. Вона виступила в Одесі та звернулась до фанів з промовою про військовополонених.

Українська співачка Настя Каменських приїхала до Одеси, де виступила з концертом. Вона виконала свої хіти, а також заспівала в дуеті з Ostrovskyi.

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Зі сцени Настя Каменських також згадала про військовополонених і закликала звільнити захисників "Азовсталі".

Нехай всі наші захисники повернуться додому. Дякую всім, хто розділив цей момент зі мною і допомагає голосно говорити про наших героїв! Слава Україні! Free Azov!

– сказала співачка.

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"Море, незламна Одеса та ваші очі у залі. Не втомлююсь захоплюватись нашими українськими містами і в якому з них не була б, для мене кожен виступ особливий, адже наші люди навіть у найскладніші часи залишаються сильними та стійкими", – розповіла Каменських про концерт.

Тим часом чоловік Насті Каменських, Потап, продовжує проводити час за кордоном. Він перебуває в Андоррі.

Зауважимо, Настя Каменських все-таки не відмовляється від старих російськомовних пісень. Вона знімає відео під ці треки та продовжує виконувати російськомовні хіти на концертах за кордоном.