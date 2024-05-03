Стояли там, слухали війну, – путіністка Івлєєва цинічно згадала поїздку до окупованого Донецька

Російська блогерка та ведуча Настя Івлєєва, яка підтримує Путіна, несподівано розповіла про свій "тріп" на окуповані Росією українські території, де у неї нібито відбулося перезавантаження. Так, з'ясувалося, що "голубка миру" була в зруйнованому Маріуполі.

За словами пропагандистки, вона навіть приїжджала на передову, де стояла і слухала війну. Це, як розповіла Анастасія, враження на все життя. Вона навіть на підтвердження своїх слів показала фото з Донецька та фронту.

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Що відомо про поїздку Івлєєвої на окуповані Росією українські землі

З'ясувалося, що це був подарунок, який путіністка зробила на своє 33-річчя. Під час візиту до Донецької області вона спеціально відвідала Маріуполь, щоб скласти власну думку про місто та поспілкуватися з місцевими жителями. Івлєєва поділилася, що їй не було страшно їхати на окуповані території. Вона нібито "відчула замирення серця", коли потрапила у міста. Цікаво, що у розповіді про свою "подорож" пропагандистка не зазначала, що Маріуполь знищили російські окупанти.

Звісно, коли ти бачиш своїми очима напівзруйноване місто, це, звісно, не лишає тебе байдужим. Чому напівзруйноване? Бо воно активно зараз відбудовується. Це унікальне видовище, коли з руїн народжується нове життя,

– поділилася "голубка миру".

Крім того, блогерка стверджувала, що побувала на лінії фронту протягом 15 хвилин.

Ми просто стояли там, слухали війну,

– розповіла росіянка.

Цікаво, що після побаченого та почутого путіністка, яка живе в диктаторській країні, де відсутня свобода слова та вибору, каже, що цінність життя, волі, вибору для неї нібито значно зросла. "Враження на все життя", – підсумувала Івлєєва.



Настя Івлєєва показала фото з Донецької області / Скриншот з відео

Що відомо про позицію Насті Івлєєвої щодо війни в Україні

На початку повномасштабного вторгнення російська зірка заявила, що "ми стали свідками катастрофи", де гинуть мирні люди та руйнуються міста.

Я з надією чекала на перемовини, які виявилися лише першим щаблем у ланцюжку складних домовленостей, до яких, я сподіваюся, обидві сторони хочуть дійти,

– написала тоді блогерка.

Вона навіть закликала російську владу до припинення військових дій на українській землі.