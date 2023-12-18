Вони зізналися, чи перейшли вже на новий календар, розповіли про улюблені різдвяні подарунки та пригадали, яким було Різдво в дитинстві. Тож, про це та багато іншого – читайте далі.

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Різдвяний бліц

Різдво 25 грудня чи 7 січня? У нас завжди був особливий день – 7 січня. Це свято, яке ми відзначали з неймовірною радістю, особливо коли були маленькі. Та останнім часом святкуємо Різдво 25 грудня. Ми хотіли б відступити від старих традицій, від того радянського спадку, який у нас був.

Різдво чи Новий рік? Для нас Різдво і Новий рік – це зовсім різні свята. Різдво завжди було особливим, його ми відзначаємо разом, в родинному колі. А от Новий рік, на жаль, частіше пов'язаний з роботою. Але пам'ятаються ті часи, коли новорічні свята були вільними, коли ми не працювали, а просто святкували до 12 ночі. У ці моменти відчувалися особливі емоції та настрій.

Наша улюблена різдвяна традиція ходити одне до одного в гості, вітати, дарувати подарунки, спілкуватися. Це дуже особливі моменти, коли почуваєшся частиною чогось більшого, того, що нас об'єднує.

Різдво в дитинстві – це завжди купа гостей, подарунків, цукерок. Неймовірне свято, сповнене радості та справжнього захоплення. Ми постійно були зі знайомими, раділи, веселилися. Це час, коли батьки приймали гостей вдома, а ми виходили на вулицю грати, святкувати. Просто неймовірно!

Святкову атмосферу вдома створює дружина. Ми прикрашаємо будинок, робимо певні декорації, аби створити той особливий настрій. Такі маленькі деталі завжди є складовою домашнього затишку, вони створюють святкову атмосферу, яку завжди пам'ятаєш.

Цього року ми не ставимо ялинку, але замість цього придбали кілька букетиків та композицій, щоб зробити своєрідну заміну. Прикрасили кімнату світильничками, повісили прикраси на кімнатні рослини. Це екологічніше, оскільки не потрібно рубати ціле дерево. Просто трошки гілочок. Таким чином ми зберігаємо атмосферу свята, але з меншим впливом на навколишнє середовище.

На ялинці обов'язково мають бути вогники. Не треба багато іграшок, але ліхтарики створюють чудову атмосферу, мерехтливе світло, яке робить ялинку особливою та чарівною. Ми обожнюємо, коли вони мерехтять – це просто неймовірно класно!

Перед Новим роком завжди відчувається особливий настрій. Ми купуємо багато подарунків та сподіваємося встигнути з усім. Грудень – це якась безупинна біганина, всі кудись поспішають, щоб підготуватися до свят. Тут важлива кожна хвилина.

Різдвяні та новорічні свята особливі в Україні тим, що вони мають унікальну атмосферу сімейних свят. Це час, коли всі збираються разом, друзі та рідні, і утворюється особливий колорит сімейних зустрічей. Атмосфера в ці свята завжди сповнена теплом і неповторними традиціями. Коли ти вирушаєш за кордон, можливо, втрачаєш цю особливу спорідненість, коли всі об'єднуються для спільних святкових вечорів. Це щось, що можна відчути лише тут, адже кожна країна має свої унікальні традиції й особливості, які складають неповторний колорит святкувань.



Євген Кот з дружиною / Фото з інстаграму танцівника

Найбільше я люблю дарувати подарунки. Особливо, якщо я точно знаю, що це справді хоче отримати людина, або коли мої подарунки виходять так, як планував. А приймати подарунки, виявляється, мені подобається не так часто. Більше полюбляю прогнозовані речі, коли все домовлено заздалегідь із дружиною. Це весело, якщо точно знаєш, чого хочеш перед святом. Іноді може трапитися, що ти не впевнений, що саме хочеш, але потім, вже після свята, згадуєш: "От якби ж я отримав саме це!"

Найкращим подарунком, який я отримував на свята, був у дитинстві, коли мені дарували ананас, це було просто неймовірно! Згадую, був ще малим, може, перший клас, але точно пам'ятаю, що 90-ті, коли було дуже прикольно отримати щось екзотичне. Тоді ананас для мене став чимось незвичайним. Зараз, звісно, все інакше, але тоді, коли побачив їх разом з кокосами, бананами та апельсинами, був просто шокований від таких екзотичних фруктів. І залишився вражений тривалий час.

Фільми, які обов'язково треба переглянути перед святами – "Сам удома" з Маколеєм Калкіном. Це справжня класика, яка завжди радує своїм гумором та натхненням. Ці фільми не втрачають чарівності й через роки. Їх сюжет показує, як важливо бути разом і підтримувати одне одного навіть у найнесподіваніших ситуаціях.

У році, що минає, нам довелося багато пережити. Ми невтомно працювали, нервувалися, приймали важливі рішення, брали на себе велику відповідальність. У новому році плануємо розвиватися в різних напрямах, намагатися зростати, допомагати нашим воїнам, волонтерам, підтримувати країну, створювати робочі місця. Все це ми робили, і зараз будуємо такі плани. Не чекаємо чудового моменту чи ще чогось, просто намагаємося йти вперед.

У новому 2024 році ми бажаємо, щоб наші воїни повернулися додому цілими, щоб наша країна була в безпеці, щоб усі люди жили в мирі. Нехай завершаться військові дії, а наші діти перебуватимуть у безпеці та стануть щасливими. Ми бажаємо українцям цього року величезної кількості позитиву й мінімум агресії. Бажаю менше сваритися й шукати негатив одне в одному, адже ми, насправді, здатні на більше. Нехай українці об'єднуються для розвитку країни, для її зростання і, хочу вірити, для вступу в Європейський Союз та НАТО. Я сподіваюся, що війна закінчиться, і українці заслужено отримають мир і процвітання.