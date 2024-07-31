Надя Дорофєєва зізналась про хворобу, з якою бореться з 19 років

Співачка Надя Дорофєєва розповіла про проблеми зі здоров'ям. Вона зізналась, що періодично страждає від нападів головного болю.

Надя Дорофєєва опублікувала інстаграм-сторіз, де поскаржилась на свій стан. Співачка поділилась, що періодично страждає від мігреней – сильних нападів головного болю.

До слова Щасливі часи, – Дорофєєва приїхала до села, де провела дитинство й показала рідну місцевість

Артистка розповіла, що вперше стикнулась з хворобою у 19 років. Вона знайшла причину після обстеження. Однак способу, як позбутися цих нападів, лікарі не змогли назвати.

Мігрень. Перший раз вона сталася зі мною в мої 19. Я обстежилася, знайшла причини. На питання, як позбутися таких нападів, мені відповіли: "Вона сама пройде. Після 60". Бажаю всім дивитися на світ із таким позитивом, як та лікарка в мої 19,

– поділилась Надя Дорофєєва.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, від сильних головних болів вже довгий час страждає українська акторка Катерина Тишкевич. Вона постійно у пошуках ефективного лікування. Зірка кіно продовжує боротися і вірить, що зможе одужати.