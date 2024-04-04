Болі і вбивча втома, – український музикант зізнався про хворобу Лайма на пізній стадії

Український музикант Антон Крамер повідомив, що у нього діагностували хворобу Лайма. Захворювання вразило його суглоб, що значно погіршило стан здоров'я.

Хвороба Лайма – це інфекційне захворювання, яке передають кліщі. Воно вражає серце, нервову систему, опорно-руховий апарат. Про цей діагноз зізнався юний музикант Антон Крамер.

Дивіться також Відмовляюся від мрії, – Шеннен Догерті зізналася, що готується до смерті

Антону Крамеру діагностували хворобу Лайма

Музикант розповів, що намацав перший запалений лімфовузол влітку минулого року. Через кілька місяців хвороба вразила його тазостегновий суглоб. Тоді він ще не знав про діагноз. Зараз суглоб потребує операції.

Згодом додалися задишка, аритмія, мігрувальні по всьому тілу болі, нудота, набряки кінцівок, погіршення координації та мовлення, і просто вбивча втома. Втома, від якої боляче стояти,

– зізнався співак.

Антон Крамер поділився, що пройшов довгий шлях до постановки діагнозу. Шестеро лікарів не знали, що не так з музикантом. Він попросив про підтримку у шанувальників. Вони зібрали для артиста потрібну суму.

"На жаль, ці пошуки вже вичерпали всі мої резерви, а попереду на мене чекають ще обстеження, аналізи, консультації лікарів, антибіотики, та гіалуроновий укол в суглоб за 7 тисяч. Стадія пізня, почуваюся реально кепсько", – зізнався артист.

Антон Крамер / Фото з інстаграму Антона Крамера

Антон Крамер – прогресивний український музикант. Відомий своєю співпрацею з Hyphen Dash, The Lazy Jesus, артисткою Yuvi, гуртом Ziferblat.

Які зірки зізнавалися про хворобу Лайма.